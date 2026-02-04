Χρηστικά

Η ΔΥΠΑ ανοίγει πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων στον τομέα Ελιάς και Ελαιοκομίας

Οι αιτήσεις για την συμμετοχή αρχίζουν από αύριο έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ / EUROKINISSI

Από αύριο (5.2.2026) ξεκινάνε οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων της ΔΥΠΑ, έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και ώρα 15:00.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με κοινωνικούς εταίρους και τοπικούς φορείς και θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

Το πρόγραμμα με τίτλο «Ελιά – Ελαιοκομία», συνολικής διάρκειας 295 ωρών, στοχεύει στην απόκτηση ολοκληρωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την καλλιέργεια, τη μεταποίηση, την τυποποίηση και την προώθηση στην αγορά προϊόντων ελαιοκαλλιέργειας. Παράλληλα, οι καταρτιζόμενοι θα ενημερωθούν για διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και θα εκπαιδευτούν σε καλές πρακτικές υγείας και ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έπειτα από αίτημα του Δήμου Πάργας και απευθύνεται σε 15 άνεργους, ηλικίας 18 έως 60 ετών, κατοίκων του Δήμου Πάργας ή όμορων Δήμων του Νομού Πρέβεζας. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης στις εγκαταστάσεις του ΕΠΑΛ Καναλακίου.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 5 ευρώ καθαρά ανά ώρα κατάρτισης και θα καλύπτονται με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται:

  • ηλεκτρονικά ή
  • δια ζώσης στο ΚΔΒΜ Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, θα ακολουθήσει αξιολόγηση των αιτήσεων και ενημέρωση των ωφελουμένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την οριστική επιλογή τους και τις διαδικασίες εγγραφής και παρακολούθησης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης από το ΚΔΒΜ Ιωαννίνων της ΔΥΠΑ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
128
123
117
65
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo