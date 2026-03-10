Η κρουαζιέρα μπροστά σε «μεγάλες φουρτούνες» – Ακυρώσεις και αλλαγή ρότας μακριά από την Ερυθρά Θάλασσα

Ο πόλεμος που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή αρχίζει να έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για τον κλάδο της κρουαζιέρας, με πλοία να έχουν εγκλωβιστεί σε λιμάνια στον Αραβικό Κόλπο, δρομολόγια να έχουν ακυρωθεί και χιλιάδες επιβάτες να βρίσκονται ξαφνικά παγιδευμένοι στη μέση μιας ταχέως εξελισσόμενης γεωπολιτικής κρίσης.

Οι εταιρείες κρουαζιέρας αγωνιούν με την κλιμακούμενη ένταση στη Μέση Ανατολή οδηγούμενες σε ακυρώσεις ταξιδιών και αλλαγές προγράμματος αναδρομολογώντας τα πλοία τους και αποφεύγοντας ιδιαίτερα τα λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας και του Ισραήλ.

Αρκετές εταιρείες κρουαζιέρας που εκτελούν χειμερινά δρομολόγια στην περιοχή έχουν αναγκαστεί να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους όσο εξελίσσεται η κατάσταση. Μεταξύ αυτών είναι η ελληνική εταιρεία κρουαζιέρας Celestyal Cruises, της οποίας τα πλοία Celestyal Journey και Celestyal Discovery εκτελούσαν και τα δύο δρομολόγια στον Κόλπο όταν οι εντάσεις κλιμακώθηκαν.

Αυτό που ακολούθησε πυροδότησε μια έντονη συζήτηση μεταξύ των επιβατών κρουαζιέρας στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα μετά την εντολή στους επιβάτες του Celestyal Journey να αποβιβαστούν στη Ντόχα στις 7 Μαρτίου.

Η κρίση κλιμακώθηκε όταν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή έγιναν εντονότερες. Λιμάνια όπως το Ντουμπάι, η Ντόχα και το Άμπου Ντάμπι βρέθηκαν ξαφνικά να φιλοξενούν κρουαζιερόπλοια που δεν μπορούσαν πλέον να συνεχίσουν με ασφάλεια τα προγραμματισμένα δρομολόγιά τους.

Οι επιβάτες παρέμειναν για μέρες στα πλοία με πλήρη πρόσβαση σε διαμονή, φαγητό και υπηρεσίες επί του πλοίου, ενώ οι εταιρείες κρουαζιέρας εξερευνούσαν επιλογές για περαιτέρω ταξίδια. Στην πραγματικότητα, τα πλοία μετατράπηκαν προσωρινά σε πλωτά ξενοδοχεία για εκατοντάδες ταξιδιώτες που περίμεναν να καταλάβουν τι θα συνέβαινε στη συνέχεια.

Μεταξύ αυτών που επηρεάστηκαν ήταν τα δύο πλοία της Celestyal που πραγματοποιούσαν κρουαζιέρες στον Κόλπο. Το Celestyal Discovery παρέμεινε αγκυροβολημένο στο Ντουμπάι όσο εξελισσόταν η κατάσταση, ενώ το Celestyal Journey βρισκόταν στη Ντόχα όταν κλιμακώθηκαν οι εντάσεις. Μέσα σε λίγες μέρες, η Celestyal αποφάσισε να ακυρώσει εντελώς το υπόλοιπο πρόγραμμα κρουαζιέρας στον Αραβικό Κόλπο, συμπεριλαμβανομένων των δρομολογίων που είχαν προγραμματιστεί για τον Μάρτιο.

Για μια εταιρεία κρουαζιέρας με μόνο δύο πλοία σε λειτουργία, η πρόωρη λήξη μιας ολόκληρης σεζόν αποτελεί σημαντικό πλήγμα. Στους επιβάτες των οποίων οι κρουαζιέρες ακυρώθηκαν έχουν προσφερθεί λύσεις όπως επιστροφές χρημάτων ή πακέτα για μελλοντικές κρουαζιέρες, ενώ η εταιρεία εργάζεται για την επανατοποθέτηση των πλοίων της στη Μεσόγειο πριν από την καλοκαιρινή περίοδο.

Στην περίπτωση της MSC Cruises, η οποία υιοθέτησε μια διαφορετική προσέγγιση για τον επαναπατρισμό επιβατών, ένα από τα πλοία της, το MSC Euribia, είχε επίσης αποκλειστεί στο Ντουμπάι αφού το Στενό του Ορμούζ έκλεισε ουσιαστικά για την εμπορική ναυτιλία. Η MSC έχει έκτοτε ναυλώσει αρκετά αεροσκάφη και έχει εξασφαλίσει θέσεις αεροπορικών εταιρειών για να βοηθήσει περισσότερους από 1.500 επιβάτες να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Ας σημειωθεί ότι οι δύο εταιρείες δεν έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά αφού η MSC λειτουργεί περισσότερα από είκοσι κρουαζιερόπλοια παγκοσμίως ενώ Celestyal λειτουργεί έναν στόλο δύο πλοίων. Οπότε τα σενάρια αντιμετώπισης της κρίσης ήταν διαφορετικά.

Οι εξελίξεις έχουν δρομολογήσει αλλαγές σχεδίων για όλο τον κλάδο της κρουαζιέρας, ειδικά αν ληφθεί υπόψη και η αύξηση του κόστους των καυσίμων. Επιπλέον, σημειώνονται πιέσεις στα χρηματιστήρια. Οι μετοχές της Royal Caribbean Group έχουν υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στο αυξανόμενο κόστος καυσίμων και στην γεωπολιτική αβεβαιότητα.

Τα έξοδα καυσίμων για τις μεγάλες εταιρείες κρουαζιέρας ανέρχονται ήδη σε δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως και οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να περιορίσουν τα περιθώρια κέρδους σε ολόκληρο τον κλάδο. Είναι ενδεικτικό ότι εταιρείες όπως η Carnival και η Norwegian έχουν δεί πτώση των μετοχών τους άνω του 20%.