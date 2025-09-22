Ηλεκτρικό ρεύμα: Κατέρρευσε η τιμή του την Κυριακή με 34 ευρώ και έξι ώρες κάτω από το μηδέν

Ρεκόρ χαμηλής τιμής ηλεκτρικού ρεύματος για φέτος σημειώθηκε χθες Κυριακή (21.9.2025) στην αγορά του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, καθώς υποχώρησε στα 34 ευρώ/MWh. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της πολύ υψηλής παραγωγής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς αιολικά και φωτοβολταϊκά κινήθηκαν σε πολύ υψηλούς ρυθμούς.



Στο σύνολο της ημέρας οι ΑΠΕ κάλυψαν άνω του 70% της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, με τις θερμικές μονάδες και τις εισαγωγές να πέφτουν χαμηλά. Μάλιστα, το μεσημέρι της Κυριακής η ωριαία τιμή έγινε αρνητική για έξι ώρες και έφτασε ως τα -15 ευρώ/MWh. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι εκείνες τις ώρες υπήρχε μεγάλο πλεόνασμα και οι παραγωγοί επί της ουσίας πλήρωναν για να διοχετεύσουν ποσότητες.

Η πτώση των τιμών υπήρξε αισθητή και τις προηγούμενες ημέρες λόγω των υψηλών ανέμων που επικράτησαν στη χώρα μας. Έτσι, από τα επίπεδα των 90 – 100 ευρώ στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, η χονδρική έπεσε χαμηλότερα.



Ο μέσος όρος το Σεπτέμβριο είναι προς το παρόν παραπάνω από τα 73 ευρώ του Αυγούστου, αλλά με πτωτική τάση. Έτσι, εκφράζεται η ελπίδα ότι δεν θα δούμε ανατιμήσεις στα τιμολόγια λιανικής για τον Οκτώβριο και ότι θα παραμείνουν οι μειώσεις 25% που εφάρμοσαν οι προμηθευτές τον τρέχοντα μήνα.

Τέλος, να αναφέρουμε ότι για σήμερα, Δευτέρα (22.9.2025), η τιμή διαμορφώνεται στα 76 ευρώ, με τις ΑΠΕ να προσφέρουν το 57,2% της ηλεκτροπαραγωγής.