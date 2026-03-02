Χρηστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα: Σημαντική πτώση στα πράσινα τιμολόγια το Μάρτιο – Δείτε αναλυτικά τον κατάλογο

Οι προμηθευτές ακολούθησαν την πτωτική πορεία της χονδρικής μετακυλίοντάς την στη λιανική
Woman with pen and notepad writes the electricity meter readings. Payment of utility services
iStock

Πτώση αντίστοιχη με την πορεία της χονδρικής είχαν τα πράσινα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος για το Μάρτιο.

Μεσοσταθμικά τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος υποχώρησαν από περίπου 19 λεπτά κοντά στα 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα για το Μάρτιο.

Οι μειώσεις έφτασαν από 7-34% αναλόγως του προϊόντος, ενώ ο μέχρι τώρα κατάλογος με τις ανακοινωμένες τιμές στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ έχει ως εξής:

prasina timologia

 

Προηγήθηκε η ανακοίνωση της ΔΕΗ, που βρίσκεται πλέον στα 12,9 λεπτά στην πρώτη ζώνη χρέωσης για το τιμολόγιο Γ1/Ν1, από 13,9 λεπτά το Φεβρουάριο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
76
74
39
38
36
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo