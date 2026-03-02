Ηλεκτρικό ρεύμα: Σημαντική πτώση στα πράσινα τιμολόγια το Μάρτιο – Δείτε αναλυτικά τον κατάλογο

Πτώση αντίστοιχη με την πορεία της χονδρικής είχαν τα πράσινα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος για το Μάρτιο.

Μεσοσταθμικά τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος υποχώρησαν από περίπου 19 λεπτά κοντά στα 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα για το Μάρτιο.

Οι μειώσεις έφτασαν από 7-34% αναλόγως του προϊόντος, ενώ ο μέχρι τώρα κατάλογος με τις ανακοινωμένες τιμές στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ έχει ως εξής:

Προηγήθηκε η ανακοίνωση της ΔΕΗ, που βρίσκεται πλέον στα 12,9 λεπτά στην πρώτη ζώνη χρέωσης για το τιμολόγιο Γ1/Ν1, από 13,9 λεπτά το Φεβρουάριο.