Ηλεκτρικό ρεύμα: Στα ίδια επίπεδα τα τιμολόγια Φεβρουαρίου – Δείτε όλες τις τιμές

Σε σταθερά επίπεδα παρέμειναν τα οικιακά τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος το Φεβρουάριο σε σύγκριση με τον Ιανουάριο.

Αρκετοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος μείωσαν τις τιμές τους, ενώ άλλοι τις αύξησαν στα τιμολόγιά τους, με το τελικό αποτέλεσμα να παρουσιάζει μικρές διαφορές σε μηνιαία βάση.

Έτσι, το εύρος των προϊόντων για το νέο μήνα είναι από 13,9 έως 25,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Αναλυτικά ο κατάλογος με τα τιμολόγια Φεβρουάριου:

Ο πίνακας είχε ως εξής την Κυριακή το βράδυ (επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ για πιο ενημερωμένη έκδοσή του).