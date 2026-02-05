Ημέρες Καριέρας της ΔΥΠΑ: Πάνω από 50 επιχειρήσεις με περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας στον Βόλο

Την 51η «Ημέρα Καριέρας» διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στον Βόλο, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο Domotel Xenia Volos (Πλαστήρα 1, Βόλος), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, περισσότερες από 50 επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας θα συμμετάσχουν στην «Ημέρα Καριέρας», προσφέροντας πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας, σε ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν άμεσες επαφές και αρχικές συνεντεύξεις, να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να ενημερωθούν για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην περιοχή.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η ΔΥΠΑ, μέσα από τον θεσμό των «Ημερών Καριέρας», ενισχύει την απασχόληση, στηρίζει έμπρακτα την τοπική οικονομία και δημιουργεί ουσιαστικές ευκαιρίες επαγγελματικής προοπτικής για τους πολίτες.