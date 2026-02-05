Χρηστικά

Ημέρες Καριέρας της ΔΥΠΑ: Πάνω από 50 επιχειρήσεις με περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας στον Βόλο

Οι θέσεις εργασίας καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Την 51η «Ημέρα Καριέρας» διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στον Βόλο, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, στο ξενοδοχείο Domotel Xenia Volos (Πλαστήρα 1, Βόλος), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, περισσότερες από 50 επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας θα συμμετάσχουν στην «Ημέρα Καριέρας», προσφέροντας πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας, σε ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν άμεσες επαφές και αρχικές συνεντεύξεις, να καταθέσουν το βιογραφικό τους και να ενημερωθούν για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην περιοχή.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Η ΔΥΠΑ, μέσα από τον θεσμό των «Ημερών Καριέρας», ενισχύει την απασχόληση, στηρίζει έμπρακτα την τοπική οικονομία και δημιουργεί ουσιαστικές ευκαιρίες επαγγελματικής προοπτικής για τους πολίτες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
294
222
124
113
102
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo