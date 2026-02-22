Καθαρά Δευτέρα 2026: Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά ενόψει κορύφωσης της ζήτησης – Από το βράδυ Κυριακής ανοιχτή Βαρβάκειος και Ρέντη

Έντονη δραστηριότητα έχει αυτές τις ημέρες η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή η οποία έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους για να αντιμετωπίσει φαινόμενα παραβατικότητας εν μέσω αγορών από τους καταναλωτές για το σαρακοστιανό τραπέζι.

Η Ανεξάρτητη Αρχή παρακολουθεί συστηματικά, κατά τις τελευταίες ημέρες, την εξέλιξη των τιμών και τη διαθεσιμότητα των σαρακοστιανών προϊόντων, εντείνοντας παράλληλα τους ελέγχους στην αγορά με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ανταγωνισμού και την προστασία των καταναλωτών.

Ήδη πριν το τριήμερο είχε πραγματοποιήσει πάνω από 500 ελέγχους σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει να εντατικοποιήσει τους ελέγχους και την Καθαρά Δευτέρα για να αντιμετωπίσει φαινόμενα αισχροκέρδειας και αδικαιολόγητων ανατιμήσεων.

Εξάλλου, όλα τα δημοφιλή είδη για το σαρακοστιανό τραπέζι εμφανίζουν ανατιμήσεις. Ως αποτέλεσμα, τα νοικοκυριά που τηρούν την παράδοση επιλέγουν μικρότερες ποσότητες και κυρίως πιο οικονομικά προϊόντα, όπως τα κατεψυγμένα αντί των φρέσκων.

Οι αυξήσεις που παρατηρούνται, σύμφωνα με ενώσεις καταναλωτών, κυμαίνονται κατά μέσο όρο από 15% έως 20% συγκριτικά με τις αντίστοιχες τιμές του 2025, με ενδεικτικές τιμές:

Το χταπόδι, ξεπερνά τα 22-24 ευρώ το κιλό και το καλαμάρι αγγίζει τα 22 ευρώ

Η λαγάνα φτάνει έως τα 3,80 ευρώ, από 2,80 ευρώ πέρυσι

Ο χαλβάς πωλείται σε τιμές γύρω στα 12 ευρώ από περίπου 9 ευρώ πέρυσι

Ο ταραμάς ξεπερνά τα 20 ευρώ το κιλό και

Οι ελιές κινούνται στα 8 ευρώ, από 7,40 ευρώ κατά μέσο όρο πέρυσι

Διευκρινίζεται ότι οι τιμές διαφέρουν από την κεντρική αγορά και τα συνοικιακά ιχθυοπωλεία ενώ πολλοί επαγγελματίες υποστηρίζουν ότι οι τιμές στη Βαρβάκειο παραμένουν πιο ανταγωνιστικές συγκριτικά με άλλες αγορές και σούπερ μάρκετ προσφέροντας ταυτόχρονα μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και ποιότητα.

Η Βαρβάκειος Αγορά θα είναι ανοιχτή όλο το βράδυ της Κυριακής έως το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.

Η Κεντρική Αγορά Καταναλωτή του Ρέντη θα είναι επίσης ανοιχτή (τα περισσότερα καταστήματα) από Κυριακή βράδυ έως το μεσημέρι της Δευτέρας.

Κανονικά θα λειτουργήσουν οι λαϊκές αγορές ανήμερα της Καθαράς Δευτέρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών.

Αντίθετα, κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα και τα περισσότερα σούπερ μάρκετ.

Ανοιχτά (με διαφοροποιήσεις ανά περιοχή):

Lidl: 07:45 – 16:00

My market: Επιλεγμένα καταστήματα 08:00 – 14:00

Shop & Go

OK! Markets

Bazaar (σε αρκετές περιπτώσεις με διευρυμένο ωράριο)

Στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ και τις μεγάλες αγορές αναφέρουν αυξήσεις τιμών κυρίως σε χταπόδια, περίπου 15%, καλαμάρια 8%, γαρίδες περίπου 5% και σταθερές τιμές σε λαγάνα, χαλβά και σουπιές.

Ας σημειωθεί ότι πολλοί καταναλωτές περιμένουν τις προσφορές της τελευταίας στιγμής. Σε ορισμένα είδη αναμένεται πτώση τιμών αύριο, Καθαρά Δευτέρα, έως και 50%, ειδικά στα φρέσκα θαλασσινά που δεν έχουν περιορισμένη διάρκεια συντήρησης.