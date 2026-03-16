Κατώτατος μισθός: Από την 1η Απριλίου η αύξηση – Στις 24 Μαρτίου η σχετική εισήγηση της Κεραμέως στο υπουργικό

Τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες, επιβεβαίωσε ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης, μιλώντας στο ertnews τονίζοντας ότι το ποσό θα είναι «αρκετά πάνω από τα 880 ευρώ», χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το ακριβές ύψος.

Όπως ανέφερε, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως θα εισηγηθεί τη νέα αύξηση στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 24 Μαρτίου, ενώ επανέλαβε ότι κυβερνητικός στόχος είναι ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027.

«Σε λίγες ημέρες θα έχουμε νέα αύξηση κατώτατου μισθού. Προφανώς δεν θα σας το πω τώρα, αλλά θα είναι πολύ πιο πάνω από τα 880 ευρώ. Ο στόχος είναι το 2027 να έχουμε 950 ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υφυπουργός Εργασίας.

Αναφορά στη μείωση της ανεργίας και στο «ξεπάγωμα» των τριετιών

Ο Κ. Καραγκούνης σημείωσε ότι η αύξηση των μισθών συνδέεται και με τη βελτίωση των δεικτών της αγοράς εργασίας, επισημαίνοντας ότι η ανεργία έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Όπως είπε, η Ελλάδα κατάφερε να μειώσει την ανεργία από περίπου 18% σε περίπου 7%, γεγονός που επέτρεψε και την επαναφορά των τριετιών, οι οποίες είχαν «παγώσει» τα προηγούμενα χρόνια.

«Η χώρα μας έχει μειώσει την ανεργία από το 18% κάτω από το 10%. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες προσπαθούν να το πετύχουν εδώ και χρόνια χωρίς αποτέλεσμα», σημείωσε.

«Μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις»

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το κατά πόσο μπορούν οι επιχειρήσεις να αντέξουν μεγαλύτερες αυξήσεις μισθών, ο κ. Καραγκούνης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει το μη μισθολογικό κόστος για να διευκολύνει τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν μειωθεί κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες, μέτρο που, όπως είπε, βοηθά τις επιχειρήσεις να δίνουν υψηλότερους μισθούς.

«Η αύξηση των μισθών δεν παραγγέλνεται. Πρέπει οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους και τα έσοδά τους. Γι’ αυτό μειώνουμε το μη μισθολογικό κόστος», τόνισε.

Ο υφυπουργός σημείωσε επίσης ότι κάθε μείωση μισής μονάδας στις ασφαλιστικές εισφορές κοστίζει στον κρατικό προϋπολογισμό περίπου 300 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζοντας την οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγονται τα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας.

Παράλληλα, ο κ. Καραγκούνης ανέφερε ότι ο μέσος μισθός στην Ελλάδα έχει ήδη αυξηθεί και κινείται περίπου στα 1.520 ευρώ, ενώ, όπως είπε, οκτώ στους δέκα εργαζόμενους βρίσκονται πλέον σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης.