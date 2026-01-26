Κερδισμένοι όσοι διάλεξαν σταθερά συμβόλαια αερίου-ρεύματος

Η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου στην Ευρώπη τον τελευταίο μήνα εκτιμάται ότι θα ανεβάσει παράλληλα και τα τιμολόγια που θα κληθούν να πληρώσουν για το Φεβρουάριο όσοι καταναλωτές έχουν συμβόλαια αερίου με βάση κυμαινόμενες τιμές (κίτρινα).

Αυτό ισχύει διότι η σχετική φόρμουλα στα εν λόγω συμβόλαια συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της τιμής του ευρωπαϊκού συμβολαίου TTF φυσικού αερίου. Ενδεικτικά, η αύξηση είναι σημαντική και ξεπερνά το 30% στο ολλανδικό χρηματιστήριο. Ένα μέρος της αναμένεται, όπως είναι φυσικό, να μετακυλιστεί στη λιανική του φυσικού αερίου.

Στον αντίποδα, οι καταναλωτές που επέλεξαν κατά το περσινό έτος ένα σταθερό τιμολόγιο φυσικού αερίου με διάρκεια ενός ή δύο ετών, είναι εξασφαλισμένοι απέναντι στην οποιαδήποτε αύξηση. Ο λόγος είναι ότι το TTF βρισκόταν εκείνη την περίοδο σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, γεγονός που αντανακλούσαν τα προϊόντα στην εγχώρια αγορά.

Αν πάρουμε ως παράδειγμα τον Οκτώβριο 2025, οι τιμές των σταθερών (μπλε) συμβολαίων αερίου βρίσκονταν στο εύρος των 29,5 έως 49 λεπτών. Για το μήνα που διανύουμε, τα μπλε τιμολόγια που βρίσκει κανείς στον κατάλογο της ΡΑΑΕΥ βρίσκονται στα 28 – 45 λεπτά, παραμένουν δηλαδή ακόμα σε αντίστοιχα επίπεδα.

Αντιθέτως, τα κίτρινα τιμολόγια ήταν τον Οκτώβριο στα 30-52 λεπτά και τον Ιανουάριο ανέβηκαν στα 34 – 54 λεπτά, πριν ακόμα προκύψει το ανοδικό ράλι των διεθνών τιμών.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ίδια λογική ισχύει και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Πάντως, στη δική του περίπτωσή δεν είναι σαφές ακόμα αν οι τιμές των πράσινων τιμολογίων θα πάρουν την ανιούσα τον επόμενο μήνα.

Προς το παρόν, η χονδρική τιμή ηλεκτρισμού τον Ιανουάριο παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα με το Δεκέμβριο. Ως εκ τούτου, η τελευταία εβδομάδα του μήνα θα κρίνει που θα «κλειδώσει», ώστε στη συνέχεια οι προμηθευτές να κάνουν τους υπολογισμούς τους για τα ρυθμιζόμενα (πράσινα) και κυμαινόμενα (κίτρινα) τιμολόγια Φεβρουαρίου.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη σταθερό τιμολόγιο δεν χρειάζεται να ασχολούνται, ούτε επηρεάζονται.

Σε κάθε περίπτωση, οι υπολογισμοί των προμηθευτών δεν γίνονται αποκλειστικά με βάση τις διακυμάνσεις της χονδρικής μήνα με το μήνα. Έχουν επίσης μια πιο μακροχρόνια διάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις παραδοχές για την κάθε εποχή, αλλά και συνολικά για το κάθε έτος.