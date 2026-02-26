Λήγει η προθεσμία για 400.000 μη μισθωτούς: Πώς θα αποφευχθεί η απώλεια της ασφαλιστικής ικανότητας για το επόμενο έτος

Στενεύει το χρονικό περιθώριο για περίπου 400.000 μη μισθωτούς ασφαλισμένους, καθώς απομένουν δύο ημέρες μέχρι την καταληκτική προθεσμία της 28.02.2026 για να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες προς τον e-ΕΦΚΑ και να μη χαθεί η ασφαλιστική ικανότητα για την επόμενη περίοδο, η οποία εκτείνεται από 01.03.2026 έως 28.02.2027.

Απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας για όσους ασφαλισμένους δεν προλάβουν την προθεσμία σημαίνει πως δεν θα υπάρχει συνταγογράφηση φαρμάκων με κρατική συμμετοχή σε ιδιωτικά φαρμακεία και θα πληρώνουν ολόκληρο το ποσό. Παράλληλα, χάνεται η δυνατότητα δωρεάν ή με χαμηλή συμμετοχή επίσκεψης σε συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες ιατρούς, διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές.

Για τους μισθωτούς, η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας συνδέεται με τη συμπλήρωση τουλάχιστον 50 ημερών ασφάλισης είτε στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2025) είτε στο τελευταίο δωδεκάμηνο. Για τους μη μισθωτούς, οι νεοεισερχόμενοι στην ασφάλιση πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο μήνες ασφάλισης είτε στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος είτε στο τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την προσέλευση ή την επέλευση ασφαλιστικού κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση, παραμένει απαραίτητη η καταβολή των εισφορών.

Τι πρέπει να κάνουν οι ασφαλισμένοι

Προϋπόθεση για την ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας είναι η τακτοποίηση των εισφορών, η οποία μπορεί να γίνει και ψηφιακά, μέσω IRIS από το my ΕΦΚΑ και την εφαρμογή myΕΦΚΑmobile, καθώς και μέσω online ΔΙΑΣ. Χρειάζεται όμως προσοχή, γιατί η πληρωμή καθυστερούμενων εισφορών δεν συνεπάγεται αυτόματη ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας. Μετά την εξόφληση, ο ασφαλισμένος πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια τοπική διεύθυνση ή να υποβάλει αίτημα στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ για χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μη μισθωτούς.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά κριτήρια, ετήσια ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται όταν οι συνολικές οφειλές σε e-ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ για την περίοδο 2017-2025 δεν υπερβαίνουν τα 100 ευρώ. Αν υπάρχει ενεργή ρύθμιση που τηρείται κανονικά, μπορεί να δοθεί μηνιαία ασφαλιστική ικανότητα. Ο έλεγχος της ισχύος γίνεται ηλεκτρονικά από τη σχετική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.