Λογαριασμοί ρεύματος: Η πτώση στη χονδρική αγορά αποκτά διάρκεια και θα οδηγήσει σε χαμηλότερα τιμολόγια για τον καταναλωτή

Σημαντική αποκλιμάκωση χαρακτηρίζει τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος φέτος το χειμώνα, με ορατή την πιθανότητα μείωσης και στα τιμολόγια λιανικής για τους καταναλωτές.

Τον Ιανουάριο του 2025 η χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος βρισκόταν στα 135 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ τον φετινό Ιανουάριο η μέση τιμή υποχώρησε στα 108 ευρώ και μέχρι στιγμής τον Φεβρουάριο κινείται μόλις στα 88 ευρώ. Μάλιστα, η μέση τιμή σήμερα διαμορφώνεται στα 52,05 ευρώ ανά μεγαβατώρα με πτώση 9,9%. Αυτές οι συνθήκες καλλιεργούν προσδοκίες για αποκλιμάκωση στα τιμολόγια και στους λογαριασμούς ρεύματος. Μάλιστα αξιοσημείωτο είναι ότι η πτώση συνοδεύτηκε από ραγδαία βελτίωση στη θέση της χώρας μας πανευρωπαϊκά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντως, οι καταναλωτές παραπονιούνται ότι μέχρι στιγμής δεν βλέπουν κάποια αντίστοιχη μείωση στους λογαριασμούς τους. Μια ματιά στα πράσινα τιμολόγια φανερώνει ότι πριν από ένα χρόνο βρίσκονταν στο εύρος των 13,1 – 23 λεπτών ανά κιλοβατώρα. Κατά το μήνα που διανύουμε κυμαίνονται από 12,4 έως 25,2 λεπτά, άρα δεν προκύπτει ιδιαίτερη διαφορά.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σταθούμε στο τί ακριβώς σημαίνει σήμερα για τους πολίτες το “τιμολόγιο ρεύματος”. Πλέον μια κρίσιμη μάζα καταναλωτών που είχαν τη διάθεση να αλλάξουν πάροχο ή χρώμα το έχουν ήδη πράξει, στρεφόμενοι κυρίως από τα πράσινα (ρυθμιζόμενα) προς τα μπλε (σταθερά). Στη δική τους περίπτωση, οι τιμές βρίσκονται πολύ χαμηλότερα και ξεκινούν περίπου στα 10 λεπτά, δηλαδή πιο κοντά στη χονδρική.

Αυτό είναι σε μεγάλο βαθμό το αποτέλεσμα του ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών, καθώς την τελευταία διετία κινήθηκαν πολύ έντονα για να προσελκύσουν πελάτες στη συγκεκριμένη κατηγορία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στον αντίποδα, όσοι παρέμειναν για οποιοδήποτε λόγο αμετακίνητοι στα πράσινα προϊόντα δεν έχουν επωφεληθεί και κατέληξαν να πληρώνουν περισσότερα σε σχέση με τα μπλε. Η ειρωνεία είναι ότι η συγκεκριμένη κατηγορία έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει προϊόν ή πάροχο, άρα εν πολλοίς δεν παρακολουθεί και τις τιμές που ανακοινώνονται μήνα με το μήνα.

Φτάνουμε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι οι τιμές στα μπλε προϊόντα έχουν πράγματι μια αντιστοιχία με τη χονδρική, ενώ τα πράσινα είναι σαφώς πιο «άκαμπτα».

Μέχρι στιγμής, όμως, μιλήσαμε μονάχα για το κόστος του ίδιου του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο λογαριασμός περιέχει και τις υπόλοιπες χρεώσεις, δηλαδή τις ρυθμιζόμενες και τα διάφορα τέλη και φόρους που δεν μεταβάλλονται με τον ίδιο τρόπο.

Στην περίπτωση των χρεώσεων δικτύου, η αύξηση τα τελευταία χρόνια υπήρξε έντονη και προσεγγίζει το 50% από το 2021 μέχρι σήμερα. Πρόκειται για το αποτέλεσμα της σημαντικής ανόδου των επενδύσεων των δύο διαχειριστών, ώστε να επιτευχθούν μια σειρά από στόχοι.



Ενδεικτικά, ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ κλήθηκαν να καλύψουν το χαμένο έδαφος της προηγούμενης δεκαετίας, όταν οι επενδύσεις είχαν καταρρεύσει. Στα προγράμματά τους περιλαμβάνονται έργα για την ενίσχυση του δικτύου απέναντι στις φυσικές καταστροφές, υπογειοποίηση γραμμών, αναβάθμιση των διασυνδέσεων, ψηφιοποίηση και διάφορα άλλα που κρίνονται απαραίτητα.

Άλλες χρεώσεις που «εξανεμίζουν» το όφελος από την πτώση στη χονδρική ρεύματος

Έτσι, έχουμε φτάσει σε σημείο περίπου ο μισός λογαριασμός (σε πολλές περιπτώσεις και παραπάνω) να αφορά τις χρεώσεις πλην του ίδιου του ρεύματος. Αυτό είναι κάτι που ο καταναλωτής νιώθει μέσω του πορτοφολιού του και επί της ουσίας διαβρώνει το όφελος που υπάρχει από τη χονδρική.

Η κατάσταση, πάντως, ενδέχεται να αλλάξει προς το καλύτερο στο εξής όσον αφορά το σύνολο του λογαριασμού για μια σειρά από λόγους.

Ο ΔΕΔΔΗΕ πρότεινε ήδη τη μείωση των συντελεστών απωλειών του δικτύου για φέτος, με -6% στη Χαμηλή Τάση, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης που παρατηρείται στην καταπολέμηση των ρευματοκλοπών. Με τον τρόπο αυτό, ανοίγει ο δρόμος για μια μείωση των ανταγωνιστικών χρεώσεων από τους προμηθευτές.

Προς την ίδια κατεύθυνση αναμένεται να συμβάλλει και η μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης, που από τα μέσα Δεκεμβρίου βρίσκεται σε εμπορική λειτουργία και εκτιμάται ότι θα μειώσει δραστικά τις χρεώσεις ΥΚΩ σε βάθος χρόνου.

Την ίδια στιγμή, τα υψηλά εποχιακά ποσοστά που καταγράφουν οι ΑΠΕ και τα υδροηλεκτρικά στην παραγωγή του ρεύματος φέτος, προαναγγέλλουν ιδιαίτερα χαμηλές τιμές χονδρικής για τους επόμενους μήνες. Το γεγονός ότι παρατηρείται «ψαλίδι» στην παραγωγή ΑΠΕ εν μέσω του χειμώνα και αρνητικές ωριαίες τιμές, σημαίνει ότι το φαινόμενο μονάχα θα ενταθεί την άνοιξη, όταν η ζήτηση θα είναι κατά πολύ χαμηλότερη.

Ως αποτέλεσμα, δείχνει να παγιώνεται μια κατάσταση με χρονική διάρκεια, που μοιραία θα οδηγήσει πιο χαμηλά και τα τιμολόγια λιανικής στο επόμενο διάστημα. Το που ακριβώς θα διαμορφωθούν, έχει να κάνει και με τις εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του έτους, καθώς οι εταιρείες τις λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη. Έτσι, τα τιμολόγια που θα ανακοινωθούν το Μάρτιο θα αποτελέσουν ένα πρώτο σημαντικό δείγμα για τη νέα κατεύθυνση.