Με 50 εκατ. ευρώ ενισχύονται οι Δήμοι για δράσεις πυροπροστασίας, 25% πάνω από πέρυσι

Eco business investment. Green business growth. Businessman holding coin with tree growing on money coin stack. Finance sustainable development.Concept of pass and increase of renewable energy
Με 50 εκατ. ευρώ ενισχύει του Δήμους φέτος το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας, σύμφωνα με απόφαση του Θοδωρή Λιβάνιου με στόχο να αναπτύξουν δράσεις πυροπροστασίας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών προσφέρει για πυροπροστασία αυξημένο κονδύλι κατά 25% ή 10 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2025, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Θοδωρή Λιβάνιου.

Με απόφαση που υπέγραψε κατανέμονται φέτος στους 332 Δήμους της χώρας πόροι ύψους 47,5 εκατ. ευρώ, και επιπλέον 2,5 εκατ. ευρώ στους Συνδέσμους των Δήμων, προκειμένου να αξιοποιηθούν αποκλειστικά για δράσεις πυροπροστασίας.

Έτσι, οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέργειες για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης και την καταστολή πυρκαγιάς, όπως:

  • ο προληπτικός καθαρισμός της βλάστησης σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις),
  • η απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται από ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών,
  • ο προληπτικός καθαρισμός της βλάστησης καθ’ υπόδειξη και σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων και οικισμών,
  • η συμβολή των Δήμων στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες,
  • η υλοποίηση προληπτικών μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων,
  • η ενίσχυση εθελοντικών δράσεων,
  • η προμήθεια εξοπλισμού (βυτιοφόρα, γεννήτριες, ασύρματοι),
  • η κάλυψη λειτουργικών εξόδων (καύσιμα, υπερωρίες προσωπικού) και
  • η κάλυψη δαπανών μίσθωσης οχημάτων ή μηχανημάτων προς ενίσχυση του έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Αλαλούμ με τον ΕΝΦΙΑ, προβλήματα για πληγέντες από φυσικές καταστροφές και δικαιούχους της έκπτωσης 50% – Πού γίνονται τα περισσότερα λάθη
Παράταση και για το έτος 2026 της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής ΕΝΦΙΑ για ακίνητα σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές
Πολυκατοικίες στην Αθήνα
