Μετρό Θεσσαλονίκης: Από αύριο σε λειτουργία η επέκταση στην Καλαμαριά

Αδειοδοτήθηκε η θέση σε εμπορική λειτουργία του κλάδου «25ης Μαρτίου – Μίκρα» του Μετρό Θεσσαλονίκης, σύφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σηματοδοτώντας έτσι την σύνδεση της Καλαμαριάς με το κέντρο της πόλης.
Από αύριο (27.08.2026) το Μετρό Θεσσαλονίκης θα φτάσει στην Καλαμαριά, με τον νέο κλάδο να λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Νέα Ελβετία – Αμαξοστάσιο Πυλαίας», ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα.
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Η αδειοδότηση του νέου κλάδου αποτελεί το τελευταίο θεσμικό βήμα πριν από την παράδοση του έργου στο επιβατικό κοινό. Η άδεια εκδόθηκε έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχων και πιστοποιήσεων για την υποδομή και τα συστήματα, για τη λειτουργία του νέου κλάδου ως μέρους του ενιαίου δικτύου της βασικής γραμμής.
Ειδικότερα, η Ελληνικό Μετρό έχει βεβαιώσει την αρτιότητα, την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως αναθέτουσας αρχής.
Υπενθυμίζεται ότι φορέας του έργου είναι η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. (ιδιοκτήτης και υπεύθυνος σχεδιασμού), ενώ ολοκληρώθηκε από την κατασκευαστική κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ (Ελλάδα), Webuild (Ιταλία) και Hitachi Rai (με γραφεία στην Ελλάδα).
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Επιπλέον, το υπουργείο τονίζει ότι έχουν εκδοθεί τα πιστοποιητικά των αναδόχων των επιμέρους συμβάσεων κατασκευής της επέκτασης και προμήθειας των συστημάτων και των 15 νέων συρμών, με τα οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες στο σύστημα αστικού σιδηροδρόμου της επέκτασης έχουν ολοκληρωθεί και ότι έχουν περατωθεί όλες οι δοκιμές απόδοσης.
Έχει επίσης εκδοθεί από τον ανεξάρτητο φορέα επικύρωσης TÜV Rheinland το απαιτούμενο πιστοποιητικό ασφαλείας για τη λειτουργία του δικτύου αστικού σιδηροδρόμου, επιβεβαιώνοντας την ολοκλήρωση των επιβεβλημένων διαδικασιών πιστοποίησης για την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της επέκτασης.
Τρία λεπτά χρονοαπόσταση στο κοινό τμήμα, 4,5 λεπτά προς Καλαμαριά
Η επέκταση προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα», προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί έναν νέο κλάδο μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου». Οι συρμοί θα κατευθύνονται είτε προς τη «Μίκρα» είτε προς τη «Νέα Ελβετία», με αναλογία δύο προς ένα, ενώ η λειτουργία των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου.
Με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας, η χρονοαπόσταση μεταξύ των συρμών στο κοινό τμήμα της γραμμής, μεταξύ «Νέου Σιδηροδρομικού Σταθμού» και «25ης Μαρτίου», θα ξεκινήσει από τα τρία λεπτά περίπου, ενώ στο υπόλοιπο τμήμα προς την Καλαμαριά ο μέσος χρόνος μεταξύ των διελεύσεων θα διαμορφώνεται περίπου στα 4,5 λεπτά.
Η διαδρομή από τη «Μίκρα» έως τον «Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό» θα πραγματοποιείται σε περίπου 24 έως 26 λεπτά, ανάλογα με τον τρόπο εναλλαγής των συρμών μεταξύ των δύο κλάδων, διαμορφώνοντας τον χρόνο μετακίνησης από την Καλαμαριά έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λιγότερο από 20 λεπτά.
Ο υφυπουργός υποδομών και μεταφορών Νίκος Ταχιάος αναφέρθηκε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νέου κλάδου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα φιλικός στους χρήστες, καθώς είναι κατασκευασμένος κοντύτερα στην επιφάνεια από ό,τι η βασική γραμμή και διαθέτει σταθμούς στους οποίους αξιοποιείται και ο φυσικός φωτισμός.
Με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης, στις 3 το απόγευμα της Πέμπτης, το Μετρό Θεσσαλονίκης θα επανέλθει στο τακτικό ωράριο λειτουργίας του.
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Επιπλέον, κατά την περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα λειτουργεί όλο το 24ωρο τις Παρασκευές και τα Σάββατα, ενώ εξετάζεται η διατήρηση της διευρυμένης 24ωρης λειτουργίας τις ίδιες ημέρες από το επόμενο έτος.
«Υπολογίζουμε ότι πολύ σύντομα θα ανταποκρίνεται στη ζήτηση περίπου 63.000 μετακινήσεων από την Καλαμαριά, έναν σημαντικό αριθμό που θα βγάλει πολλά αυτοκίνητα από τον δρόμο και θα μειώσει σημαντικά τους τόνους διοξειδίου του άνθρακα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στην καθυστέρηση της παράδοσης της επέκτασης, ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι αυτή οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνικούς λόγους, που συνδέονται με την πολυπλοκότητα της ένταξης ενός νέου κλάδου σε ένα ήδη λειτουργούν αυτόματο δίκτυο.
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Επόμενη προτεραιότητα η βορειοδυτική επέκταση
Σε ό,τι αφορά την επόμενη ημέρα του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο Νίκος Ταχιάος χαρακτήρισε τη βορειοδυτική επέκταση ως τη βασική προτεραιότητα για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου.
Τέλος, οι επιβάτες μέσω του συστήματος tap & pay στο Μετρό, θα μπορούν να χρησιμοποιούν απευθείας την πιστωτική ή χρεωστική τους κάρτα για την είσοδό τους στο δίκτυο, με παράλληλη διατήρηση των προβλεπόμενων εκπτώσεων και προνομίων για τους συστηματικούς χρήστες.
Με την έναρξη λειτουργίας της επέκτασης προς την Καλαμαριά, το Μετρό Θεσσαλονίκης ολοκληρώνει το δίκτυο όπως έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα, με το ενδιαφέρον να στρέφεται ήδη στη βορειοδυτική επέκταση και στα υπόλοιπα ενεργά έργα και τις επεμβάσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες.