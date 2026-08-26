Μετρό Θεσσαλονίκης: Από αύριο σε λειτουργία η επέκταση στην Καλαμαριά

Αδειοδοτήθηκε η θέση σε εμπορική λειτουργία του κλάδου «25ης Μαρτίου – Μίκρα» του Μετρό Θεσσαλονίκης, σύφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σηματοδοτώντας έτσι την σύνδεση της Καλαμαριάς με το κέντρο της πόλης.

Από αύριο (27.08.2026) το Μετρό Θεσσαλονίκης θα φτάσει στην Καλαμαριά, με τον νέο κλάδο να λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός – Νέα Ελβετία – Αμαξοστάσιο Πυλαίας», ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα.

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Η αδειοδότηση του νέου κλάδου αποτελεί το τελευταίο θεσμικό βήμα πριν από την παράδοση του έργου στο επιβατικό κοινό. Η άδεια εκδόθηκε έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχων και πιστοποιήσεων για την υποδομή και τα συστήματα, για τη λειτουργία του νέου κλάδου ως μέρους του ενιαίου δικτύου της βασικής γραμμής.

(ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΡΑ /EUROKINISSI)

Ειδικότερα, η Ελληνικό Μετρό έχει βεβαιώσει την αρτιότητα, την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αξιοπιστία των συστημάτων της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως αναθέτουσας αρχής.

Υπενθυμίζεται ότι φορέας του έργου είναι η Ελληνικό Μετρό Α.Ε. (ιδιοκτήτης και υπεύθυνος σχεδιασμού), ενώ ολοκληρώθηκε από την κατασκευαστική κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ (Ελλάδα), Webuild (Ιταλία) και Hitachi Rai (με γραφεία στην Ελλάδα).

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Επιπλέον, το υπουργείο τονίζει ότι έχουν εκδοθεί τα πιστοποιητικά των αναδόχων των επιμέρους συμβάσεων κατασκευής της επέκτασης και προμήθειας των συστημάτων και των 15 νέων συρμών, με τα οποία βεβαιώνεται ότι οι εργασίες στο σύστημα αστικού σιδηροδρόμου της επέκτασης έχουν ολοκληρωθεί και ότι έχουν περατωθεί όλες οι δοκιμές απόδοσης.

Έχει επίσης εκδοθεί από τον ανεξάρτητο φορέα επικύρωσης TÜV Rheinland το απαιτούμενο πιστοποιητικό ασφαλείας για τη λειτουργία του δικτύου αστικού σιδηροδρόμου, επιβεβαιώνοντας την ολοκλήρωση των επιβεβλημένων διαδικασιών πιστοποίησης για την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της επέκτασης.

Τρία λεπτά χρονοαπόσταση στο κοινό τμήμα, 4,5 λεπτά προς Καλαμαριά

Η επέκταση προς την Καλαμαριά, με τους πέντε νέους σταθμούς «Νομαρχία», «Καλαμαριά», «Αρετσού», «Νέα Κρήνη» και «Μίκρα», προσθέτει περίπου 4,5 χιλιόμετρα στο υφιστάμενο δίκτυο και δημιουργεί έναν νέο κλάδο μετά τον σταθμό «25ης Μαρτίου». Οι συρμοί θα κατευθύνονται είτε προς τη «Μίκρα» είτε προς τη «Νέα Ελβετία», με αναλογία δύο προς ένα, ενώ η λειτουργία των δύο κλάδων θα πραγματοποιείται μέσω του ίδιου συστήματος ελέγχου.