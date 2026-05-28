ΑΑΔΕ: Άνοιξαν οι τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά αποδοχών του 2024 – Ποιους αφορά

Οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση φόρου για το εισόδημα τους και για τα αναδρομικά μισθών ή συντάξεων, τα οποία αφορούν αποδοχές που αφορούν στο έτος 2024, όπως ενημέρωσε η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων)

Η διαδικασία αφορά κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους που εισέπραξαν αναδρομικά ποσά μέσα στο προηγούμενο έτος, υπό την προϋπόθεση ότι οι εργοδότες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλοι αρμόδιοι φορείς έχουν ήδη αποστείλει τα σχετικά στοιχεία στην ΑΑΔΕ. Για τη διευκόλυνση τους, έχουν αποσταλεί από την Αρχή σχετικές ειδοποιήσεις μέσω της εφαρμογής myAADEapp σε όσους την έχουν εγκαταστήσει στις κινητές τους συσκευές.

Η υποβολή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και με αυτοματοποιημένη διαδικασία. Οι φορολογούμενοι καλούνται να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε1 για το φορολογικό έτος 2025, ενσωματώνοντας τα ποσά των αναδρομικών στις αποδοχές που είχαν δηλωθεί για τα εισοδήματα του 2024.

Με την επιλογή της σχετικής εφαρμογής για τα αναδρομικά, τα ποσά μεταφέρονται αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς της περσινής δήλωσης, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης άλλων στοιχείων ή πεδίων του εντύπου. Μετά την οριστική υποβολή εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα και, σε περίπτωση πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης, δημιουργείται αυτόματα νέα ταυτότητα οφειλής.

Βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, τα αναδρομικά δηλώνονται στο έτος στο οποίο αφορούν και όχι στο έτος κατά το οποίο καταβλήθηκαν. Έτσι, παρότι τα ποσά που εισπράχθηκαν μέσα στο 2024 εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό αρχείο του 2026, πρέπει να δηλωθούν μέσω τροποποιητικής δήλωσης στο αντίστοιχο φορολογικό έτος.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ ο φόρος που ενδεχομένως θα προκύψει από τη νέα εκκαθάριση θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2027.

Οι φορολογούμενοι καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά το φετινό ενημερωτικό εισοδημάτων, καθώς ενδέχεται να εμφανίζονται ξεχωριστά ποσά που αντιστοιχούν και σε παλαιότερα έτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να ελέγξουν αν υπάρχει διαθέσιμη επιλογή τροποποιητικής δήλωσης και για τα αντίστοιχα φορολογικά έτη.

Η δυνατότητα αυτή ενδιαφέρει ιδιαίτερα όσους έχουν ήδη υποβάλει τη φετινή φορολογική δήλωση, αλλά πιθανόν να μην είχαν διαπιστώσει ότι στο ηλεκτρονικό αρχείο εισοδημάτων είχαν προστεθεί προσυμπληρωμένα αναδρομικά προηγούμενων ετών.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας μπορούν να τροποποιηθούν μόνο τα προσυμπληρωμένα ποσά των αναδρομικών, χωρίς δυνατότητα αλλαγών στα υπόλοιπα στοιχεία της δήλωσης Ε1. Για οποιαδήποτε άλλη διόρθωση απαιτείται ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση.