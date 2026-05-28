Χρηστικά

ΑΑΔΕ: Καταργείται το 1517 – Μόνο ψηφιακά οι καταγγελίες για οικονομικά εγκλήματα

Η ειδική εφαρμογή «Καταγγελίες Πολιτών» της ΑΑΔΕ θα αναβαθμιστεί για να περιλαμβάνει καταγγελίες τόσο οικονομικού εγκλήματος όσο και ζητημάτων παράνομων αγροτικών ενισχύσεων
Close up of hands typing on laptop. Night work concept.
iStock
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Αποκλειστικά μέσω ψηφιακών διαύλων θα πραγματοποιούνται από εδώ και στο εξής οι καταγγελίες πολιτών για οικονομικά εγκλήματα, αφού η τηλεφωνική γραμμή 1517, καταργείται, όπως ανακοίνωσε η σήμερα (28.5.2026) η ΑΑΔΕ.

Η αναβάθμιση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για την ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των καταγγελιών πολιτών και επιχειρήσεων, μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη επεξεργασία των στοιχείων, οι φορολογούμενοι καλούνται να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες για την υποβολή καταγγελιών:

  • Οικονομικά εγκλήματα: Αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kataggelies@aade.gr
  • Φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις: Υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής «Καταγγελίες Πολιτών» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Καταγγελίες πολιτών.

Η ορθή επιλογή του διαύλου υποβολής, ανάλογα με το αντικείμενο της υπόθεσης, συμβάλλει καθοριστικά στην ταχύτητα εξέτασης της κάθε αναφοράς.
Προσεχώς, η ειδική εφαρμογή «Καταγγελίες Πολιτών» θα αναβαθμιστεί για να περιλαμβάνει καταγγελίες τόσο οικονομικού εγκλήματος όσο και ζητημάτων παράνομων αγροτικών ενισχύσεων.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

  • Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.
  • Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας τη θεματική κατηγορία που αντιστοιχεί στο ερώτημά τους.
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
159
132
118
82
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo