ΑΑΔΕ: Καταργείται το 1517 – Μόνο ψηφιακά οι καταγγελίες για οικονομικά εγκλήματα

Αποκλειστικά μέσω ψηφιακών διαύλων θα πραγματοποιούνται από εδώ και στο εξής οι καταγγελίες πολιτών για οικονομικά εγκλήματα, αφού η τηλεφωνική γραμμή 1517, καταργείται, όπως ανακοίνωσε η σήμερα (28.5.2026) η ΑΑΔΕ.

Η αναβάθμιση αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για την ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των καταγγελιών πολιτών και επιχειρήσεων, μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη επεξεργασία των στοιχείων, οι φορολογούμενοι καλούνται να ακολουθούν τις παρακάτω οδηγίες για την υποβολή καταγγελιών:

Οικονομικά εγκλήματα : Αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kataggelies@aade.gr

: Αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kataggelies@aade.gr Φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις: Υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής «Καταγγελίες Πολιτών» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Καταγγελίες πολιτών.

Η ορθή επιλογή του διαύλου υποβολής, ανάλογα με το αντικείμενο της υπόθεσης, συμβάλλει καθοριστικά στην ταχύτητα εξέτασης της κάθε αναφοράς.

Προσεχώς, η ειδική εφαρμογή «Καταγγελίες Πολιτών» θα αναβαθμιστεί για να περιλαμβάνει καταγγελίες τόσο οικονομικού εγκλήματος όσο και ζητημάτων παράνομων αγροτικών ενισχύσεων.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: