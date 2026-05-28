Τα 27 επιδόματα και τα 13 δισ. ευρώ που μπαίνουν στο «κόσκινο» – Σε εφαρμογή το Εθνικό Μητρώο Παροχών

Σε πιλοτική εφαρμογή τίθεται από την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου το νέο Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων, ένα ψηφιακό σύστημα που φιλοδοξεί να συγκεντρώσει σε ενιαία βάση όλα τα επιδόματα και τις οικονομικές ενισχύσεις που λαμβάνουν οι πολίτες ως παροχές από το Δημόσιο, ξεκινώντας με 27 επιδόματα και ενισχύσεις δηλαδή τίθεται υπό έλεγχο πού διανέμονται 13 δισ. ευρώ.

Μέσω της νέας πλατφόρμας, το κράτος θα αποκτήσει πλήρη εικόνα για τις παροχές και τα επιδόματα που χορηγούνται ανά ΑΦΜ, με στόχο τον καλύτερο έλεγχο, τη διαφάνεια και τον περιορισμό των περιπτώσεων παράνομων ή διπλών ενισχύσεων.

Το Μητρώο αναπτύσσεται υπό την εποπτεία της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και θα συνδέεται με φορείς του Δημοσίου που χορηγούν κοινωνικές παροχές, οικονομικές ενισχύσεις και επιδόματα.

Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Το Μητρώο θα λειτουργεί ως ενιαία βάση δεδομένων, στην οποία θα διαβιβάζονται πληροφορίες από υπουργεία, οργανισμούς, φορείς κοινωνικής ασφάλισης και δημόσιες υπηρεσίες που χορηγούν οικονομικές παροχές.

Στην πράξη, κάθε επίδομα ή ενίσχυση που καταβάλλεται θα καταχωρίζεται ψηφιακά, δίνοντας σειρά δυνατοτήτων.

Άμεσων διασταυρώσεων στοιχείων

Παρακολούθησης πληρωμών σε πραγματικό χρόνο

Εντοπισμού πιθανών παρατυπιών

Ελέγχου διπλών ενισχύσεων

Καλύτερης καταγραφής των δικαιούχων

Παράλληλα, οι υπηρεσίες θα μπορούν να αξιολογούν πιο εύκολα αν ένας πολίτης πληροί τα εισοδηματικά ή κοινωνικά κριτήρια για τη λήψη μιας παροχής.

Ποια επιδόματα και ενισχύσεις εντάσσονται

Στο νέο ψηφιακό περιβάλλον θα ενταχθούν σταδιακά σχεδόν όλες οι βασικές κοινωνικές και οικονομικές παροχές που καταβάλλονται από το κράτος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Το επίδομα θέρμανσης

Το επίδομα πρόσβασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, βρεφών και νηπίων, σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και φροντίδας, πρόσβασης παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης

Το επίδομα παιδιού

Το επίδομα γέννησης

Το επίδομα αναδοχής

Το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης σε ανασφάλιστους υπερήλικες και η σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων

Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Το επίδομα στέγασης

Το επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων

Οι παροχές του Προγράμματος Στέγασης και Εργασίας για Αστέγους

Οι παροχές του Προγράμματος «Κάλυψη»

Το επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς- τετραπληγικούς

Το διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους

Η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία

Η οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση

Η οικονομική ενίσχυση παραπληγικών – τετραπληγικών ανασφάλιστων και ασφαλισμένων δημοσίου

Η ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία κ.λπ.

Η οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων

Η οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης

Η οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση

Η εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους

Η υπηρεσία «Προσωπικός Βοηθός για ‘Ατομα με Αναπηρία»

Η μηνιαία αμοιβή των επαγγελματιών αναδόχων

Η τακτική επιδότηση ανεργίας στις κατηγορίες των κοινών και εποχικών ανέργων, και

Το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας.

Τι επιδιώκει το Δημόσιο

Με τη δημιουργία του Μητρώου, η κυβέρνηση επιχειρεί να δημιουργήσει έναν πλήρη «ψηφιακό χάρτη» των κρατικών ενισχύσεων.

Οι βασικοί στόχοι είναι:

Η διαφάνεια στη διαχείριση δημόσιων πόρων,

Η αποφυγή καταχρήσεων,

Ο περιορισμός λαθών στις πληρωμές,

Η καλύτερη αξιολόγηση των κοινωνικών πολιτικών,

Η αποτελεσματικότερη κατανομή των επιδομάτων.

Για τους δικαιούχους επιδομάτων, το νέο σύστημα αναμένεται να οδηγήσει σε πιο γρήγορες διαδικασίες ελέγχου και απονομής παροχών

Θα περιοριστεί η ανάγκη προσκόμισης πολλών δικαιολογητικών,

Θα μειωθεί η γραφειοκρατία,

Θα επιταχυνθούν οι διασταυρώσεις στοιχείων,

Θα υπάρχει καλύτερη οργάνωση των δεδομένων των δικαιούχων.

Το νέο σύστημα θα επιτρέπει και αυστηρότερους ελέγχους, καθώς όλες οι παροχές θα εμφανίζονται συγκεντρωτικά σε μία ενιαία βάση δεδομένων.

Πότε ξεκινά η εφαρμογή

Η πιλοτική λειτουργία του Μητρώου ξεκινά την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Θα λειτουργήσει πειραματικά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και θα επεκτείνεται σταδιακά σε περισσότερους φορείς και παροχές.

Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής θα πραγματοποιηθούν δοκιμές διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή ανταλλαγή στοιχείων και η σωστή λειτουργία του συστήματος.

Στόχος είναι τα επόμενα χρόνια να ενταχθεί στο Μητρώο το σύνολο των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων και κοινωνικών παροχών.

Ψηφιακός εκσυγχρονισμός των κοινωνικών παροχών

Μέσω της συγκέντρωσης όλων των δεδομένων σε μία ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, το κράτος επιδιώκει: