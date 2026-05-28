Χρηστικά

Συντάξεις Ιουνίου: Σήμερα το δεύτερο κύμα πληρωμών – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο οικονομικός προγραμματισμός του e-ΕΦΚΑ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συνεχίζουν σήμερα (28.5.2026) να καταβάλλονται οι συντάξεις του Ιουνίου από τον e-ΕΦΚΑ στους δικαιούχους σε όλη τη χώρα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο οικονομικός προγραμματισμός του e-ΕΦΚΑ για τις συντάξεις Ιουνίου. Μετά το πρώτο «κύμα» πιστώσεωνβστις 26 του μήνα, όπου πληρώθηκαν οι μη μισθωτοί (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα, η σκυτάλη περνά πλέον στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα και τους συνταξιούχους του Δημοσίου.

Η καταβολή των συντάξεων εξελίχθηκε ως εξής:

Την Τρίτη 26 Μαΐου καταβλήθηκαν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί – Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα), καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Το δεύτερο «κύμα» πληρωμών πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη 28 Μαΐου, οπότε καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων ταμείων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ], καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
159
99
81
81
70
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Ανακαινίζω 2026: Επιδότηση έως και 36.000 ευρώ ανά ακίνητο – Οι λεπτομέρειες και τι αλλάζει
Η αρχιτεκτονική του νέου «Ανακαινίζω» δείχνει ότι το πρόγραμμα θα αφορά κυρίως την ανακαίνιση και λιγότερο την ενεργειακή αναβάθμιση, όπως οι  παλαιότερες δράσεις του «Εξοικονομώ»
Many local buildings are seen along the street up hill in Athens, Greece. 8
Newsit logo
Newsit logo