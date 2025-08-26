Χρηστικά

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 600 χιλιάδες αιτήσεις ΟΣΔΕ έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα

Η 29η Αυγούστου είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων
Αγρότης
Φωτογραφία: iStock

Περισσότερες από 600.000 αιτήσεις ΟΣΔΕ 2025 έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα (26.8.25), σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τις συνολικά 601.943 αιτήσεις, οι 467.418 είναι οριστικές και οι 134.522 πρόχειρες. Επίσης, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε σχέση με το περασμένο έτος, έχουν υποβληθεί περί τις 48.000 αιτήσεις λιγότερες αιτήσεις.

Σημειώνεται, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Πληρωμών, ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025 είναι η Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025.

Όπως δήλωναν στο ΑΠΕ στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν «προβλέπεται καμία περαιτέρω παράταση πέραν αυτής της ημερομηνίας».

