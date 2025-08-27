ΟΠΕΚΕΠΕ: Παράταση για υποβολή ΑΤΑΚ έως 30 Σεπτεμβρίου

Μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου θα μπορεί να γίνει η μεταβολή του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) των αγροτών στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2025, σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ΟΠΕΚΕΠΕ «έχει παρατηρηθεί η δυσκολία κάποιων αγροτών να συμπεριλάβουν το ΑΤΑΚ» με αποτέλεσμα να αποφασιστεί «να δοθεί παράταση έως 30 Σεπτεμβρίου 2025, μόνο ως προς την συμπλήρωση του ΑΤΑΚ στις Αιτήσεις Ενίσχυσης που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την 29 Αυγούστου 2025.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Επομένως, οι αγρότες καλούνται αφενός να ολοκληρώσουν άμεσα την υποβολή της ΕΑΕ 2025 έως την 29η Αυγούστου και αφετέρου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2025 να υποβάλουν στην ΕΑΕ 2025 τα ελλιπή στοιχεία ΑΤΑΚ’ τονίζει.

«Υπογραμμίζει επίσης ότι “άλλη παράταση δεν πρόκειται να δοθεί, καθώς διαφορετικά δεν θα μπορεί να διασφαλιστεί η έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων για το σύνολο των αγροτών.

Τέλος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ σημειώνει ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «δεν θα γίνει καμία πληρωμή σε αιτήσεις που αφορούν σε αγροτεμάχια των οποίων δεν έχει δηλωθεί ΑΤΑΚ».