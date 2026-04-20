Τιμολόγια ρεύματος: Έχασαν 12% τα «πράσινα» πέρυσι – Μαζική στροφή των καταναλωτών προς τα σταθερά

Συνεχίστηκε αμείωτη όλο το 2025 η τάση στροφής των καταναλωτών από τα πράσινα στα μπλε (σταθερά) τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος.

Όπως προκύπτει από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το Δεκέμβριο του 2025, που δημοσίευσε η ΡΑΑΕΥ, τα πράσινα τιμολόγια ρεύματος ξεκίνησαν το έτος με 4.140.451 μετρητές και το ολοκλήρωσαν στους 3.446.037 μετρητές, δηλαδή με απώλειες σχεδόν 700.000 λόγω της στροφής των καταναλωτών σε άλλες επιλογές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μπλε προϊόντα ενισχύθηκαν κατά 786.000 στα 1.653.984 ρολόγια και τα κίτρινα (κυμαινόμενα) παρέμειναν σχετικά σταθερά.

Ως εκ τούτου, πλέον περίπου το 58% των οικιακών καταναλωτών βρίσκονται στα πράσινα (από 70,2% στις αρχές του 2025), το 27,8% στα μπλε (από 14,7%) και το 14,2% στα κίτρινα.

Η ίδια ακριβώς κατάσταση επικρατεί και στους μη οικιακούς μετρητές, δηλαδή στις επιχειρήσεις. Στη δική τους περίπτωση τα πράσινα υποχώρησαν από το 65% σε 58,5%, ενώ τα μπλε ενισχύθηκαν από 17,2% σε 23,7%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα μερίδια των προμηθευτών

Η ΔΕΗ διαθέτει στο σύνολο 7.674.717 μετρητές ανά την επικράτεια σε όλες τις κατηγορίες κατανάλωσης, με το μερίδιό της ως προς το πλήθος τους να αντιστοιχεί σε 71,8%.

Αν δούμε το θέμα με βάση με την κατανάλωση, τότε η ΔΕΗ έχει το 61% στη Χαμηλή Τάση, το 34% στη Μέση και το 19,68% στην Υψηλή.

Από τους εναλλακτικούς προμηθευτές, η Metlen διαθέτει 14,27% στη ΧΤ, 24,36% στη ΜΤ και είναι πρώτη με 52% στην ΥΤ. Τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία είναι η Ήρων με 6,78%, 15,72% και 8,89% αντίστοιχα.

Θα συνεχιστεί η αλλαγή χρώματος;

Στα παραπάνω αξίζει να προσθέσουμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα η ενεργειακή κρίση έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα τιμολόγια της λιανικής.

Οι τιμές των μπλε προϊόντων, που στα τέλη του 2025 βρίσκονταν ακόμη και στα 9 λεπτά την κιλοβατώρα, έχουν φτάσει πλέον να ξεκινούν από σχεδόν 14 λεπτά. Έτσι, έκλεισε το χάσμα που τα χώριζε από τα πράσινα, μειώνοντας το κίνητρο του καταναλωτή για αλλαγή χρώματος.

Κατ’ επέκταση, δεν είναι σαφές αυτή τη στιγμή αν η περσινή τάση θα συνεχιστεί και φέτος.