Χρηστικά

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώθηκαν 13,1 εκατ. ευρώ σε 70.652 αιτήσεις

Mέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπρόβειου κρέατος, 36.945 δικαιούχοι έλαβαν 10,159 εκατομμύρια ευρώ
Πρόβατα
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI

Συνεχίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες, με βάση το νέο μοντέλο ελέγχων, ώστε κάθε ευρώ να καταβάλλεται μόνο στους πραγματικούς δικαιούχους παραγωγούς. 
 
Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν 13,1 εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στους λογαριασμούς αγροτών, που είχαν υποβάλει συνολικά 70.652 αιτήσεις. 
 
Αναλυτικά, μέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπρόβειου κρέατος (2024) 36.945 δικαιούχοι έλαβαν 10,159 εκατομμύρια ευρώ. Αντισταθμιστική ενίσχυση ύψους 2,212 εκατ. ευρώ σε ορεινές περιοχές (2024) έλαβαν 22.228 δικαιούχοι. Σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (2024) καταβλήθηκαν επιδοτήσεις 632.000 ευρώ σε 9.724 δικαιούχοι και σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα (2024) καταβλήθηκαν 118.000 ευρώ σε 1.665 παραγωγοί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
125
118
92
84
81
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Κεραμέως για συλλογικές συμβάσεις: Πώς ωφελούνται οι εργαζόμενοι από την ιστορική συμφωνία – 12 ερωτήσεις και απαντήσεις
Η ΓΣΕΕ θα μπορεί πλέον να συνυπογράφει κλαδικές ΣΣΕ, εφόσον προσκληθεί από μια οργάνωση μέλος της, αξιοποιώντας αυτομάτως τη δυνατότητα επέκτασης της ΣΣΕ χωρίς το κριτήριο του 40%
Η Νίκη Κεραμέως 8
Newsit logo
Newsit logo