ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώθηκαν 13,1 εκατ. ευρώ σε 70.652 αιτήσεις

Συνεχίζεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η καταβολή ενισχύσεων σε αγρότες, με βάση το νέο μοντέλο ελέγχων, ώστε κάθε ευρώ να καταβάλλεται μόνο στους πραγματικούς δικαιούχους παραγωγούς.



Συγκεκριμένα, κατατέθηκαν 13,1 εκατομμύρια ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, στους λογαριασμούς αγροτών, που είχαν υποβάλει συνολικά 70.652 αιτήσεις.



Αναλυτικά, μέσω της συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπρόβειου κρέατος (2024) 36.945 δικαιούχοι έλαβαν 10,159 εκατομμύρια ευρώ. Αντισταθμιστική ενίσχυση ύψους 2,212 εκατ. ευρώ σε ορεινές περιοχές (2024) έλαβαν 22.228 δικαιούχοι. Σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (2024) καταβλήθηκαν επιδοτήσεις 632.000 ευρώ σε 9.724 δικαιούχοι και σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα (2024) καταβλήθηκαν 118.000 ευρώ σε 1.665 παραγωγοί.