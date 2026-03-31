Παπασταύρου: Υπογράφεται σύμβαση 1,73 εκατ. ευρώ για καθαρό νερό στις Σέρρες

Σήμερα (31.3.2026) υπογράφεται η σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης 3 συστημάτων επεξεργασίας νερού ύδρευσης (εγκαταστάσεις αντίστροφης ώσμωσης) για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Σερρών, αξίας 1,73 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας πόσιμο νερό για το σύνολο της ευρύτερης περιοχής των Σερρών, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Η σύμβαση έρχεται λίγους μήνες μετά τη συνάντηση του Σταύρου Παπασταύρου, με τους βουλευτές και τη δήμαρχο Σερρών, Βαρβάρα Μητλιάγκα, κατά την οποία υπέγραψε την ανακοίνωση χρηματοδότησης για την αποκατάσταση της υδροδότησης σε δημοτικές κοινότητες και οικισμούς του Δήμου Σερρών.

Η κίνηση αυτή υλοποιεί τη δέσμευση της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους πολίτες, μετά από αίτημα των βουλευτών της περιοχής, Κώστα Καραμανλή, Φωτεινής Αραμπατζή, Τάσου Χατζηβασιλείου και Θεόφιλου Λεονταρίδη.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε σχετικά: «Η Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του Δήμου Σερρών για την αποκατάσταση της ασφαλούς και αδιάλειπτης παροχής πόσιμου νερού σε δημοτικές κοινότητες και οικισμούς, όπου ανιχνεύθηκαν υψηλές τιμές ουρανίου. Ευχαριστώ τους Βουλευτές της περιοχής που ανέδειξαν το ζήτημα και συνέβαλαν στην ταχεία αντιμετώπισή του».