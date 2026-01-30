Χρηστικά

Παπαθανάσης: Χρηματοδότηση μισού εκατ. ευρώ στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Τι αφορά

Τα ΑΕΙ της χώρας που ήδη συμμετέχουν στην συγκεκριμένη δράση φτάνουν τα δεκαεννιά, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των λοιπών έξι είναι σε εξέλιξη
Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης

Με 520.000 ευρώ χρηματοδοτείται το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, στο πλαίσιο της δράσης «Υπηρεσίες Διασφάλισης Ποιότητας, Στρατηγικής Ανάπτυξης, Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και Μονάδας Ψηφιακής Διακυβέρνησης», του Προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027».

Με την ένταξη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην συγκεκριμένη δράση, τα ΑΕΙ της χώρας που ήδη συμμετέχουν φτάνουν τα δεκαεννιά, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των λοιπών έξι είναι σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο της δράσης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται ενέργειες που αφορούν στην:

  • επεξεργασία δεδομένων ποιότητας για το ΑΕΙ και στη δημιουργία νέων διαδικασιών για τη συλλογή τους,
  • εκπόνηση τεκμηριωμένων εκθέσεων και αναφορών για την εξέλιξη των δεικτών επίδοσης,
  • παρακολούθηση της επίδοσης του ΑΕΙ σε διεθνείς λίστες κατάταξης,
  • επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού σε θέματα τα οποία έχουν αναδειχθεί ιδίως από την εξωτερική αξιολόγηση και πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών,
  • επιμόρφωση των στελεχών του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού,
  • αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνίας,
  • απλούστευση των διαδικασιών και τον συντονισμό της υλοποίησης δράσεων που καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι. και εξασφαλίζουν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των διοικητικών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων του.
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
141
75
74
47
45
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Μαζικά mail υπενθύμισης από την ΑΑΔΕ: Γιατί 18.000 επιχειρήσεις κινδυνεύουν από 12 Φεβρουαρίου να μην εκδίδουν νόμιμα τιμολόγια
H ΑΑΔΕ απέστειλε σήμερα e-mail υπενθύμισης, με το οποίο καλεί όσους έχουν καθυστερήσει να σπεύσουν να δηλώσουν τον πάροχο ή τη χρήση των δωρεάν εφαρμογών
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Newsit logo
Newsit logo