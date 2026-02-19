Παπαθανάσης: Υλοποίηση έργου αναβάθμισης περιαστικού άλσους «Καστράκι» στα Γρεβενά

Με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025, προχωρά η ολοκληρωμένη αισθητική, λειτουργική και κατασκευαστική αναβάθμιση του περιαστικού άλσους «Καστράκι» στα Γρεβενά, έπειτα από απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, κεντρικός άξονας του έργου στα Γρεβενά, συνολικής δημόσιας δαπάνης 3 εκατ. ευρώ, είναι η αποκατάσταση του υφιστάμενου υπαίθριου θεάτρου σε πολιτιστικό πολυχώρο με δυνατότητες για παραστάσεις, συναυλίες και θερινό κινηματογράφο, καθώς και η δημιουργία σύγχρονων υποδομών πολιτισμού και αναψυχής, μέσω παρεμβάσεων αστικής ανάπλασης περί των 8 στρεμμάτων .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, προβλέπεται:

Δομική και αρχιτεκτονική ενίσχυση των κερκίδων και της ορχήστρας του θεάτρου, με εισαγωγή στοιχείων που αναδεικνύουν την κλασική τυπολογία.

Κατασκευή νέων βοηθητικών κτισμάτων που περιλαμβάνουν παρασκήνια, αποδυτήρια, σκηνή, χώρους υγιεινής και οικίσκο χειρισμού ήχου/φωτός.

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου, με διαμόρφωση πλατείας με λίθινες επιστρώσεις, εγκατάσταση φωτισμού δαπέδου, φύτευση δένδρων και δημιουργία υδάτινων στοιχείων.

Πράσινες υποδομές με δημιουργία εκπαιδευτικού ανθόκηπου αρωματικών φυτών και βελτίωση της προσβασιμότητας μέσω δικτύου μονοπατιών.

Προστασία της βιοποικιλότητας του άλσους και χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών.

Ενσωμάτωση υποδομών αυτόνομης διακίνησης και πλήρους προσβασιμότητας ΑμεΑ.

Δικαιούχος της Πράξης, η οποία εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Πράσινες Πόλεις» του Ειδικού Προγράμματος Δ.Α.Μ 2021 – 2025, ορίστηκε ο Δήμος Γρεβενών