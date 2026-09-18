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Φωτιά στην Κρανιά Ελασσόνας: Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής / Eurokinissi
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Φωτιά ξέσπασε σήμερα (18/9/2026) γύρω στις 11:30 το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Ελασσόνα κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.

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