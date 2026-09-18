Φωτιά στην Κρανιά Ελασσόνας: Επιχειρούν 6 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε σήμερα (18/9/2026) γύρω στις 11:30 το πρωί σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Ελασσόνα κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Συνδρομή υπάρχει και από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2026

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λάρισας.