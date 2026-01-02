Χρηστικά

Πατάει γκάζι στη Θεσσαλονίκη ο ΔΕΔΔΗΕ για να καλύψει τις ανάγκες για νέες συνδέσεις

Εγκαταστάθηκαν ήδη πάνω από 50.000 έξυπνοι μετρητές
Ηλεκτρική ενέργεια
Φωτογραφία: Reuters
Χάρης Αποσπόρης

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό του στη Θεσσαλονίκη με στόχο την έγκαιρη ικανοποίηση των αιτημάτων για νέες συνδέσεις, που έχουν αυξηθεί σημαντικά τελευταία.

Όπως προκύπτει από έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ στη Βουλή, μέσα στο 2025 ολοκληρώθηκαν 4.000 αιτήματα νέων συνδέσεων και εκκρεμούν 770. Επίσης, ενδεικτικό είναι ότι μόλις κατά το τελευταίο δίμηνο υλοποιήθηκαν πάνω από 850 νέες συνδέσεις στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, αριθμός που φανερώνει την έντονη ζήτηση.

Προκειμένου να επιταχύνει την όλη διαδικασία, ο διαχειριστής μετέφερε μελετητές από άλλες περιοχές στο Τμήμα Μελετών Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τα συνεργεία των αναδόχων του.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει η ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας myΔΕΔΔΗΕ services, που ξεκίνησε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο. Έτσι, επιτρέπεται η εύκολη και γρήγορη υποβολή αιτήματος, όπως και η αμφίδρομη επικοινωνία με τα τμήματα εξυπηρέτησης.

Μέσω των δύο παραπάνω ενεργειών, ο ΔΕΔΔΗΕ αναμένει ότι θα περιοριστούν σημαντικά τα εκκρεμή αιτήματα των πελατών στη Θεσσαλονίκη και θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε ολόκληρη την πόλη έχουν αντικατασταθεί μέχρι στιγμής πάνω από 50.000 παλιοί μετρητές με νέους, έξυπνους μετρητές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
303
240
181
158
97
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Παράταση επιδότησης προσωρινής στέγασης για κατοίκους που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023
Κομβικός όρος για να συνεχιστεί η καταβολή είναι ο δικαιούχος να έχει καταθέσει εμπρόθεσμα αίτηση για Στεγαστική Συνδρομή, αλλιώς η επιδότηση διακόπτεται αυτοδίκαια
Επίσκεψη του Επιτρόπου Γεωργίας της ΕΕ Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι σε περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023.
Υπουργείο Ανάπτυξης: Παράταση ενός μήνα στις επιχειρήσεις για την ολοκλήρωση εκκρεμοτήτων στο ΓΕΜΗ
Έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 παρατείνεται η προθεσμία για την εγγραφή επιχειρήσεων στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, καθώς και για την ολοκλήρωση ή διόρθωση εκκρεμών καταχωρήσεων και στοιχείων
Ο Τάκης Θεοδωρικάκος
Τέλη κυκλοφορίας 2026: Σήμερα η καταληκτική ημερομηνία – Τι πληρώνουμε μέσω ΑΑΔΕ
Τέλη κυκλοφορίας, δόσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, δηλώσεις αναδρομικών, τεκμηρίων και αποβιωσάντων περιλαμβάνονται στις φορολογικές υποχρεώσεις που πρέπει να τακτοποιηθούν έως σήμερα στις 11:00 το βράδυ
Traffic jam with a row of cars on a highway during rush hour in the evening after work. red brake lights of stopped cars on the background of wet asphalt with white lanes at sunset
Newsit logo
Newsit logo