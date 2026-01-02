Πατάει γκάζι στη Θεσσαλονίκη ο ΔΕΔΔΗΕ για να καλύψει τις ανάγκες για νέες συνδέσεις

Ο ΔΕΔΔΗΕ ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό του στη Θεσσαλονίκη με στόχο την έγκαιρη ικανοποίηση των αιτημάτων για νέες συνδέσεις, που έχουν αυξηθεί σημαντικά τελευταία.

Όπως προκύπτει από έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ στη Βουλή, μέσα στο 2025 ολοκληρώθηκαν 4.000 αιτήματα νέων συνδέσεων και εκκρεμούν 770. Επίσης, ενδεικτικό είναι ότι μόλις κατά το τελευταίο δίμηνο υλοποιήθηκαν πάνω από 850 νέες συνδέσεις στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, αριθμός που φανερώνει την έντονη ζήτηση.

Προκειμένου να επιταχύνει την όλη διαδικασία, ο διαχειριστής μετέφερε μελετητές από άλλες περιοχές στο Τμήμα Μελετών Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τα συνεργεία των αναδόχων του.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο παίζει η ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας myΔΕΔΔΗΕ services, που ξεκίνησε να λειτουργεί το Σεπτέμβριο. Έτσι, επιτρέπεται η εύκολη και γρήγορη υποβολή αιτήματος, όπως και η αμφίδρομη επικοινωνία με τα τμήματα εξυπηρέτησης.

Μέσω των δύο παραπάνω ενεργειών, ο ΔΕΔΔΗΕ αναμένει ότι θα περιοριστούν σημαντικά τα εκκρεμή αιτήματα των πελατών στη Θεσσαλονίκη και θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σε ολόκληρη την πόλη έχουν αντικατασταθεί μέχρι στιγμής πάνω από 50.000 παλιοί μετρητές με νέους, έξυπνους μετρητές.