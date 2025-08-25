Πληρωμές αναδρομικών σε 47.000 συνταξιούχους στρατιωτικούς από τον ΕΦΚΑ

Από σήμερα (25.8.2025) το απόγευμα θα πιστωθούν τα αναδρομικά σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους στρατιωτικούς (άρθρο 34 του Ν. 5018/2023) για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2023 για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης.

Οι εν λόγω συνταξιούχοι λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας. Τα ποσά αυτά είναι 768,49 ευρώ κατά μέσο όρο με ανώτερο το ποσό των 2.728,37 ευρώ και προκύπτουν από τη μείωση των κρατήσεων που επιβάλλονταν σε συντάξεις και μερίσματα με άθροισμα άνω των 1.000 ευρώ βάσει του νόμου 4093/2012. Τα αναδρομικά προέρχονται από το γεγονός ότι η μείωση του νόμου 4093 έπαψε να επιβάλλεται με νόμο από τον Απρίλιο του 2023 στα μερίσματα που λαμβάνουν οι απόστρατοι από τα μετοχικά τους ταμεία και έμεινε μόνον στις κύριες συντάξεις. Αυτή η μεταβολή προκάλεσε αυξήσεις σε πολλούς συνταξιούχους, καθώς στον υπολογισμό της κλίμακας μειώσεων δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη το μέρισμα, αλλά μόνον η σύνταξη.

Με την κατάργηση της μείωσης από τα μερίσματα, οι συνταξιούχοι απόστρατοι πήραν αυξήσεις στην κύρια σύνταξη από την 1/4/2023 και ήταν σε εκκρεμότητα η πληρωμή των αναδρομικών για το διάστημα από 1/1/2021 έως 31/3/2023, δηλαδή για 27 μήνες.

Επιπλέον κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης προέκυψαν:

7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και χρήζουν επανελέγχου.

17.419 περιπτώσεις συνταξιούχων για τις οποίες το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, οπότε δεν προκύπτει καταβολή αναδρομικών.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ παραμένει προσηλωμένη στην έγκαιρη και αξιόπιστη καταβολή των συντάξεων και των αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους.