Πληρωμές Ιανουαρίου 2026: Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου
Την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν τα επιδόματα και οι παροχές του ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, η πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ θα γίνει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου, ενώ τα χρήματα θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου.

Στις πληρωμές περιλαμβάνονται:

  • Επίδομα Παιδιού
  • Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (πρώην ΚΕΑ)
  • Επίδομα Στέγασης (Ενοικίου)
  • Επίδομα Γέννησης

Προνοιακά Αναπηρικά και Διατροφικά Επιδόματα

  • Στεγαστική Συνδρομή
  • Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων
  • Σύνταξη Υπερηλίκων

Εκκαθαριστική δόση Επιδόματος Παιδιού 2025

Η εκκαθαριστική δόση του Επιδόματος Παιδιού 2025 θα δοθεί σε όσους έχουν υποβάλει και ολοκληρώσει επιτυχώς την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ με κωδικούς Taxisnet.

Η πληρωμή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για τον Ιανουάριο 2026 αφορά όσους υπέβαλαν αίτηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και έχει εγκριθεί. Υπενθυμίζεται ότι έχουν αλλάξει οι όροι και οι προϋποθέσεις του προγράμματος.

