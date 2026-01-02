Πώς λειτουργούν σήμερα καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες

Κλειστά παραμένουν σήμερα (2.1.2026) τα περισσότερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ, λόγω της καθιερωμένης απογραφής που ακολουθεί την Πρωτοχρονιά.

Ειδικότερα, τα εμπορικά καταστήματα δεν λειτουργούν σήμερα, με εξαίρεση ορισμένα μικρά καταστήματα, φούρνους και περίπτερα. Σε ό,τι αφορά τα σούπερ μάρκετ, κάποιες αλυσίδες παραμένουν ανοιχτές.

Τα Lidl λειτουργούν με κανονικό ωράριο, ενώ τα καταστήματα Σκλαβενίτης είναι κλειστά. Μερική λειτουργία έχει επιλέξει ο ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς εκτός από τα AB Shop&Go, αρκετά καταστήματα σε μεγάλες πόλεις λειτουργούν κανονικά.

Ανοιχτά είναι επίσης πολλά καταστήματα των αλυσίδων My Market, Market In, Γαλαξίας και Κρητικός σε μεγάλες πόλεις και κεντρικές περιοχές, με κανονικό ωράριο.

Οι καταναλωτές καλό είναι να ελέγχουν το ωράριο του καταστήματος της περιοχής τους πριν την επίσκεψη.

Τέλος, καθώς η 2α Ιανουαρίου δεν αποτελεί αργία, οι τράπεζες λειτουργούν κανονικά χωρίς αλλαγές στο ωράριό τους.