Πόσο μπορεί να αυξηθεί η βενζίνη μετά το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους

Νέο πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για τα καύσιμα αλλά και σε βασικά αγαθά τίθεται σε εφαρμογή, η οποία αναμένεται έως τις 30.6.2026, με στόχο α συγκρατήσει τις τιμές στην αντλία, εν μέσω της ενεργειακής κρίσης. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει φρένο σε φαινόμενα αθέμιτης κερδοφορίας πριν οι διεθνείς πιέσεις περάσουν πιο έντονα στην ελληνική αγορά.

Οι τιμές στα πρατήρια υγρών καυσίμων δεν μπορούν πλέον να ανεβαίνουν ανεξέλεγκτα. Τα πρατήρια θα μπορούν να προσθέτουν μέχρι 12 λεπτά το λίτρο στο κόστος αγοράς του καυσίμου, ως μικτό περιθώριο κέρδους. Αυτό σημαίνει ότι, ακόμη και με το πλαφόν, οι τελικές τιμές στη βενζίνη πιθανότατα θα παραμείνουν υψηλές ή θα αυξηθούν περαιτέρω εάν το κόστος εισαγωγής και χονδρικής συνεχίσει να ανεβαίνει λόγω των πιέσεων στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εταιρείες εμπορίας μπορούν να προσθέτουν έως 5 λεπτά το λίτρο στην τιμή που αγοράζουν από τα διυλιστήρια. Με τον τρόπο αυτό μπαίνει όριο στο περιθώριο κέρδους σε όλη τη διαδρομή της τιμής των καυσίμων, από το διυλιστήριο έως την αντλία.

Συνολικά, το πλαφόν πιθανότατα θα περιορίσει τις υπερβολικές αυξήσεις των περιθωρίων κέρδους, όμως η τελική τιμή που θα πληρώνουν οι καταναλωτές στην αντλία εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το διεθνές ενεργειακό περιβάλλον και από το πώς θα διαμορφωθεί το κόστος χονδρικής στις επόμενες εβδομάδες.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη λαμβάνεται για τα νησιά τα οποία αντιμετωπίζουν ειδικό κόστος μεταφοράς, το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το όριο των 5 λεπτών ανά λίτρο. Σε περίπτωση αισχροκέρδειας τα πρόστιμα είναι τσουχτερά και φτάνουν έως και 5 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης οδεύει προς τα 2 ευρώ ανά λίτρο. Δεν αποκλείουν να πιάσει αυτά τα ύψη… στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Μία τέτοια εξέλιξη δεν αποκλείεται πια να ανοίξει και την ενεργοποίηση του μέτρου του Fuel Pass, εφόσον η αμόλυβδη ξεπεράσει και τον πήχη των 2 ευρώ ανά λίτρο και μείνει πάνω από αυτά τα επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται ότι από την αρχή του έτους μέχρι και χθες (13.3.2026), η αμόλυβδη έχει αυξηθεί κατά περίπου 11,18%, ενώ το πετρέλαιο κίνησης κατά περίπου 23,51%.

«Αν η κρίση παραταθεί, προφανώς είναι στο τραπέζι η εξέταση και άλλου είδους μέτρων. Είμαστε από πάνω, παρεμβαίνουμε συντονισμένα σε όλα τα επίπεδα και έχουμε αποδείξει ότι ξέρουμε να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις με πράξεις και αποτελέσματα. Θα κάνουμε ό,τι άλλο χρειαστεί για να στηρίξουμε τη μέση ελληνική οικογένεια και όλη την κοινωνία», τόνισε χθες μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Οι πρατηριούχοι επισημαίνουν ότι αγοράζουν τα καύσιμα σε τιμές που καθορίζονται από τα διυλιστήρια, ενώ στη συνέχεια καλούνται να τα διαθέσουν με πολύ περιορισμένο περιθώριο κέρδους.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, Μιχάλη Κιούση: «Η αγορά ξεκινά από το διυλιστήριο, από εκεί έρχεται το τιμολόγιο και στη συνέχεια το καύσιμο φτάνει στην αντλία. Έχει μπει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, 5 λεπτά για τις εταιρείες μαζί με τον ΦΠΑ και συνολικά μπορεί να φτάσει τα 12 λεπτά. Για εμάς όμως μιλάμε για περίπου 9,5 λεπτά. Τα εννιάμισι λεπτά είναι για να κλείσουμε. Αν είναι να κλείσουμε, ας τα κλείσουμε από την αρχή και να μην περιμένουμε να καταστραφούμε».

Με τη σειρά της και η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια των πρατηριούχων για την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, σημειώνοντας ότι προβλέπεται όριο 5 λεπτών για τις εταιρείες εμπορίας και έως 12 λεπτών για τα πρατήρια καυσίμων. Όπως υποστηρίζει η ίδια, το μέτρο είναι «άδικο» και δεν αντιμετωπίζει την πραγματική αιτία του προβλήματος.