Πόθεν Έσχες 2025: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του και τι πρέπει να προσέχετε

Διαθέσιμη εξακολουθεί να είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (Πόθεν Έσχες) για το έτος 2025, που αφορά τη χρήση του 2024.

Η διαδικασία για τις δηλώσεις του Πόθεν Έσχες θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Η φετινή διαδικασία υποβολής δηλώσεων είναι διαφορετική. Η πιο ουσιαστική αλλαγή είναι η αυτόματη άντληση τραπεζικών και επενδυτικών δεδομένων των υπόχρεων, οι οποίοι χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TaxisNet μπορούν να αντλούν απευθείας από τις διασυνδεδεμένες τράπεζες στοιχεία για καταθέσεις, δάνεια και επενδύσεις.

Ωστόσο, από την διαδικασία δεν λείπουν και οι παγίδες, καθώς παρά την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων, η ευθύνη για τον έλεγχο και τη διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων παραμένει αποκλειστικά στον δηλούντα, καθώς ακόμη και μικρές ανακρίβειες μπορεί να οδηγήσουν σε ελέγχους με αναδρομική ισχύ.

Η νέα διαδικασία απαιτεί ακόμα μεγαλύτερη προσοχή από τα ζευγάρια. Αν και ο/η σύζυγος δεν έχει υποχρέωση λόγω επαγγελματικής ιδιότητας, υποχρεούται να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση εφόσον ο άλλος ανήκει στις υπόχρεες κατηγορίες. Το ίδιο ισχύει και για συντρόφους με σύμφωνο συμβίωσης. Η μη υποβολή συνεπάγεται πρόστιμα, ακόμη και αν προκύψει από άγνοια.

Τι πρέπει να προσέξετε

Δεν λείπουν, ωστόσο, και τα «αγκάθια» στη διαδικασία. Πρώτον, οι αλλεπάλληλες παρατάσεις προθεσμιών. Δεύτερον, ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων, καθώς για πολιτικά πρόσωπα αρμόδια είναι η Επιτροπή της Βουλής, για ευρείες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων η ΕΑΔ, ενώ εμπλέκονται και άλλες αρχές. Τρίτον, το έλλειμμα διαφάνειας στη δημοσιοποίηση δηλώσεων πολιτικών προσώπων.

Είναι χαρακτηριστικό, πως στην ιστοσελίδα της Βουλής οι τελευταίες αναρτήσεις αφορούν ακόμη το έτος 2022 (χρήση 2021), στοιχείο που τροφοδοτεί κριτική για καθυστερήσεις.