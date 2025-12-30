Χρηστικά

Πράσινα Ταξί: Νέες επιδοτήσεις σε 108 δικαιούχους

Παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να εκχωρήσουν την απαίτηση είσπραξης στον προμηθευτή του οχήματος, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Το ποσό των 2.062.219,15 ευρώ θα πιστωθεί σήμερα (30.12.2025) με την 7η απόφαση έγκρισης πίστωσης στους λογαριασμούς 108 δικαιούχων του προγράμματος «Πράσινα Ταξί». Συνολικά θα δοθούν επιδοτήσεις για 101 ηλεκτρικά ταξί μηδενικών ρύπων.

Συγκεκριμένα, από την έναρξη του Προγράμματος «Πράσινα Ταξί» έχουν καταβληθεί συνολικά επιδοτήσεις ύψους 3.256.297,43 ευρώ για 158 ηλεκτρικά ταξί.

Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η επανεκκίνηση του προγράμματος στις αρχές του 2026, με δικαιούχους αυτούς που θα αντικαταστήσουν τα οχήματά τους στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος, παρέχεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να εκχωρήσουν την απαίτηση είσπραξης στον προμηθευτή του οχήματος.

Παράλληλα, με νομοθετική ρύθμιση, θα δίνεται η δυνατότητα στον Ο.Α.Σ.Α. και στον Ο.Σ.Ε.Θ. να διενεργούν διαγωνισμούς παραχώρησης για την εγκατάσταση υποδομών φόρτισης σε θέσεις αναμονής ταξί αρμοδιότητάς τους, αποκλειστικά για φόρτιση ηλεκτρικών ταξί.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
328
135
122
98
89
Χρηστικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo