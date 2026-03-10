Ψωμί: Πόσο πιθανό είναι να ακριβύνει λόγω πολέμου – Το +2% τον Φεβρουάριο οφείλεται στο βιομηχανικό ψωμί λένε οι φούρνοι

Το νέο ενεργειακό σοκ, ως απόρροια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που αναμένεται να φέρει έναν ακόμη κύκλο ανατιμήσεων σε σειρά αγαθών φαίνεται να απειλεί και το ψωμί.

Με νωπές ακόμη τις μνήμες από το ενεργειακό σοκ του 2022 -μετά τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία-, όταν οι τιμές του ψωμιού αυξήθηκαν γύρω στο 30% κατά μέσο όρο αλλά και περισσότερο, ανάλογα με την περιοχή και το κατάστημα, δεν θα πρέπει να αποκλείεται νέα ανατίμηση. Προς το παρόν πάντως αυτό το σενάριο αποκλείεται από παράγοντες της αγοράς.

Σημειώνεται ότι ψωμί και αρτοσκευάσματα εμφάνισαν αύξηση 2% στο καλάθι του πληθωρισμού για τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που έδειξαν σήμερα (10.3.2026) αύξηση του πληθωρισμού στο 2,7%. Οι αρτοποιοί τονίζουν ότι διατηρούν τις τιμές σταθερές. Όπως αναφέρουν επαγγελματίες, η κατηγορία «ψωμί και άλλα προϊόντα αρτοποιίας» δεν μετράει μόνο τις τιμές του ψωμιού στους φούρνους αλλά και τις τιμές του βιομηχανικού ψωμιού που πωλούν τα σούπερ μάρκετ όπως π.χ. το ψωμί σε φέτες, το ψωμί του τοστ κ.ο.κ..

Όπως είναι φυσικό, οι αρτοποιοί αντιμετωπίζουν οξύ ανταγωνισμό από τα σούπερ μάρκετ και τις αλυσίδες αρτοσκευασμάτων που κερδίζουν μερίδιο, ειδικά σε περιόδους κρίσης, καθώς έχουν ρευστότητα για να επενδύσουν σε διαφήμιση και ανθεκτικότητα στα σκαμπανεβάσματα των τιμών από τους φούρνους. Μάλιστα αυτό τον καιρό έχει ξεσπάσει κόντρα με αφορμή διαφήμιση γνωστής μάρκας που προωθεί προϊόν για διπλοζυμωτό ψωμί, η οποία κατά την άποψη των αρτοποιών δυσφημεί το παραδοσιακό ψωμί. Στο πλαίσιο αυτό ο επίσημος φορέας, η Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, έχει προσφύγει νομικά.

Εστιάζοντας στις τιμές του φρέσκου ψωμιού από τον φούρνο, οι αρτοποιοί λένε ότι δεν θα προχωρήσουν σε αυξήσεις, χωρίς να αποκλείουν μεμονωμένες κινήσεις σε ορισμένες περιοχές.

“Είμαστε σε αναμονή. Παρακολουθούμε τυχόν επιπτώσεις στο κόστος παραγωγής”, αναφέρουν χαρακτηριστικά στελέχη της αγοράς. Για να υπολογίσουν τυχόν ζημιές που θα υποστεί συνολικά ο κλάδος εξετάζουν τα είδη καυσίμων που χρησιμοποιούνται εκτιμώντας ότι θα επηρεαστούν πιο άμεσα οι επαγγελματίες που κάνουν χρήση πετρελαίου ως καύσιμης ύλης στους φούρνους τους.

Όπως σημειώνεται από επαγγελματίες, επειδή προς το παρόν δεν έχουν περάσει στην κατανάλωση αυξήσεις στο κόστος ενέργειας οι όποιες ανατιμήσεις παρατηρηθούν στο ψωμί θα είναι αδικαιολόγητες.

Βασίζουν δε αυτή τη θέση στο γεγονός ότι σήμερα δεν σημειώνονται ανατιμήσεις σε βασικές πρώτες ύλες για την παρασκευή του ψωμιού, όπως συνέβη με το αλεύρι, το λάδι, το σουσάμι και άλλα υλικά που πήραν «φωτιά» την περίοδο 2021-2022. Ωστόσο, οι αυξήσεις σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αν και δεν τριπλασιάστηκαν όπως τότε, δημιουργούν προβληματισμό δεδομένου ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται και το πετρέλαιο έφτασε και τα 120 δολάρια το βαρέλι πριν υποχωρήσει στα 93 που είναι σήμερα. Αυτές οι εξελίξεις τρομάζουν τόσο τους αρτοποιούς όσο και στους καταναλωτές.

Οι ανατιμήσεις μετά την πανδημία

Το ψωμί εξάλλου, είναι το πιο βασικό αγαθό διατροφής. Οι καταναλωτές προμηθεύονταν τη φρατζόλα, δηλαδή τα 500 γρ., περίπου στα 0,80-0,90 λεπτά το 2020 και σήμερα έχει ξεπεράσει τα 1,50 ευρώ με 1,70 ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη έναν μέσο όρο σημείων πώλησης στην αγορά.

Πρακτικά, το ένα κιλό ψωμί έχει ξεπεράσει τα 3,40 ευρώ από περίπου 1,60 ευρώ την περίοδο πριν από την πανδημία και η τιμή διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή και το κατάστημα, καθώς υπάρχουν περιοχές με τιμές που κινούνται υψηλότερα κατά 30-50 λεπτά και διαφοροποιήσεις ανά τύπο καταστήματος, π.χ. αν πρόκειται για φούρνο ή πρατήριο.

Οι τιμές του ψωμιού είχαν σημειώσει αύξηση και πριν την πανδημία αλλά περιορισμένη. Επαγγελματίες με τους οποίους συνομίλησε το NewsIt σημειώνουν ότι αύξηση της τάξης του 3-5% καταγράφηκε την περίοδο της οικονομικής κρίσης, το 2010-2011, η οποία συνοδεύτηκε και από μπαράζ λουκέτων στον κλάδο, μια τάση που συνεχίστηκε μετά την πανδημία και το ενεργειακό σοκ του πολέμου στην Ουκρανία. Πρόσφατη έρευνα της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος έδειξε ότι περίπου 800 αρτοποιεία κατέβασαν ρολά από το 2022 και η αγορά συνεχίζει να γράφει απώλειες.