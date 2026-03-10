Μακρο-οικονομία

Πληθωρισμός: «Έτρεξαν» με 2,7% οι τιμές τον Φεβρουάριο – Στο επίκεντρο των αυξήσεων στέγαση και τρόφιμα

Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις συνεχίζουν να εντοπίζονται σε βασικές καθημερινές δαπάνες των νοικοκυριών
Μεγαλύτερες ήταν οι αυξήσεις των τιμών τον Φεβρουάριο σε σχέση με τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την σημερινή (10.03.2026) έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τον πληθωρισμό.

Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός στις τιμές καταναλωτή αυξήθηκε κατά 2,7% από 2,6%, με τις υπηρεσίες, την στέγαση και τα τρόφιμα να βρίσκονται στο επίκεντρο της ανόδου, προτού καν «γράψουν» οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η εικόνα του μήνα δείχνει ότι πίσω από τον γενικό δείκτη, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις συνεχίζουν να εντοπίζονται σε βασικές καθημερινές δαπάνες των νοικοκυριών.

Σε επίπεδο βασικών ομάδων, οι μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στην ένδυση και υπόδηση με 10,1%, στα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια με 6,5%, στη διατροφή και τα μη αλκοολούχα ποτά με 5,2%, στην εκπαίδευση με 2,8% και στη στέγαση με 2,6%. Ακολούθησαν οι ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και η αναψυχή με 1,5%, οι μεταφορές με 1% και η υγεία με 0,5%.

Στα τρόφιμα, η πιο απότομη ετήσια άνοδος ήρθε στο μοσχάρι με 25,6%. Ακολούθησαν οι σοκολάτες και τα προϊόντα σοκολάτας με 16,7%, ο καφές με 15%, τα φρούτα με 13,5% και το αρνί και κατσίκι με 12,1%. Ψηλά έμειναν ακόμη τα λαχανικά με 7,2%, τα πουλερικά με 6,5%, τα ψάρια και θαλασσινά με 5,4%, τα προϊόντα ζαχαροπλαστικής με 5,1%, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και τα γαλακτοκομικά με τα αυγά κατά 3,2%, το χοιρινό κατά 2,2% και το ψωμί και τα λοιπά προϊόντα αρτοποιίας κατά 2%.

Στη στέγαση, η βασική πίεση συνέχισε να έρχεται από τα ενοίκια, που αυξήθηκαν κατά 8,2% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η επισκευή και συντήρηση κατοικίας αυξήθηκε κατά 6,5% και οι διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι κατά 6,3%. Στο ενεργειακό σκέλος, η κύρια ετήσια αύξηση καταγράφηκε στον ηλεκτρισμό με 3%.

Ισχυρές ετήσιες ανατιμήσεις καταγράφηκαν και σε σειρά υπηρεσιών. Στα εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και κυλικεία η αύξηση έφτασε το 6,8%, στα πακέτα διακοπών το 7,1%, στα ασφάλιστρα υγείας το 7% και στη μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο το 10,9%. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης η συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού προσωπικής μεταφοράς με 6,1%, οι άλλες υπηρεσίες σχετικές με την προσωπική μεταφορά με 3,9%, τα κομμωτήρια και τα καταστήματα προσωπικής φροντίδας με 3,9%, η προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση με 3,2% και η δευτεροβάθμια με 3,3%.

Σε όρους επίπτωσης στον γενικό δείκτη, οι ισχυρότερες πιέσεις ήρθαν από τη διατροφή και τα μη αλκοολούχα ποτά, από τα ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια και από τη στέγαση. Αυτό δείχνει ότι το μεγαλύτερο βάρος στον πληθωρισμό συνεχίζουν να το βάζουν κατηγορίες με μεγάλη συμμετοχή στις καθημερινές δαπάνες του νοικοκυριού.

