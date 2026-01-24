Σημαντική αύξηση εσόδων από τη φοροδιαφυγή με τρία νέα ψηφιακά εργαλεία της ΑΑΔΕ

Σημαντική αύξηση των εσόδων από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής αναμένεται το 2026, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής τριών νέων ψηφιακών εργαλείων που προωθούν το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), διευρύνοντας τον δημοσιονομικό χώρο και το πακέτο των νέων φοροελαφρύνσεων που θα ανακοινωθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι και φέτος τα έσοδα από τη φοροδιαφυγή θα κινηθούν σε υψηλά επίπεδα, μετά το ρεκόρ των 2,2 δισ. ευρώ το 2025 και τα 1,7 δισ. ευρώ το 2024. Οι τρεις νέες ψηφιακές παρεμβάσεις που προωθούνται για το 2026 από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), είναι οι εξής:

Ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής , το οποίο ενισχύει τη διαφάνεια στη διακίνηση αγαθών και συμβάλλει στην αντιμετώπιση των εικονικών τιμολογίων και των αδήλωτων πωλήσεων.

Ηλεκτρονικό πελατολόγιο , που βρίσκεται ήδη σε πιλοτική εφαρμογή και αναμένεται να επεκταθεί σε περισσότερες κατηγορίες επαγγελμάτων στον τομέα των υπηρεσιών.

Ψηφιακή κάρτα εργασίας σε όλους τους κλάδους της αγοράς και συνολικά στον ιδιωτικό τομέα. Όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, στόχος είναι έως το τέλος του έτους η ψηφιακή κάρτα να έχει καθολική εφαρμογή στον ιδιωτικό τομέα.

Τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών είναι ενδεικτικά της συμβολής που έχουν ήδη οι ψηφιακές παρεμβάσεις στην αύξηση των εσόδων. Από τα 2,2 δισ. ευρώ που εισπράχθηκαν το 2025 λόγω της περιστολής της φοροδιαφυγής:

1,2 δισ. ευρώ προήλθαν από την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών (POS) και την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων (myDATA), περιορίζοντας σημαντικά τη μη έκδοση αποδείξεων και την απόκρυψη εισοδημάτων, κυρίως στον χώρο της εστίασης και των υπηρεσιών.

600 εκατ. ευρώ προήλθαν από τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, μέτρο που εφαρμόζεται τα τελευταία δύο χρόνια και έχει αυξήσει τα δηλωθέντα εισοδήματα.

400 εκατ. ευρώ προήλθαν από τη σταδιακή επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2025 δηλώθηκαν 2,5 εκατ. περισσότερες ώρες υπερωριών σε σύγκριση με το 2024, γεγονός που συνέβαλε στην απόδοση φόρων και εισφορών και στη μείωση της «μαύρης» εργασίας.

Την άνοιξη, με την οριστικοποίηση των στοιχείων για την αύξηση του ΑΕΠ το 2025, το υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει και στις πρώτες εκτιμήσεις για τα έσοδα από τη φοροδιαφυγή μέσα στο έτος. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσει σαφή εικόνα του δημοσιονομικού χώρου που θα μπορεί να αξιοποιηθεί για τις νέες φοροελαφρύνσεις που θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο της φετινής ΔΕΘ.