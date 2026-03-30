Σοκολατένια αυγά και σοκολάτες με διψήφια αύξηση τιμών που δεν συνάδει με την πορεία του κακάο

Πιο ακριβά θα πληρώσουμε φέτος το Πάσχα τα σοκολατένια αυγά αλλά και τα γλυκά και τα σοκολατοειδή καθώς οι τιμές καταγράφουν ιστορικές αυξήσεις.

Ειδικότερα, οι τιμές στα σοκολατοειδή αυξάνονται εκ νέου σε ένα περιβάλλον ακρίβειας που τροφοδοτείται από τον πόλεμο στο Ιράν, ενώ δεν έχουν ενσωματώσει και την πτώση της αξίας του κακάο που ακολούθησε την άνοδο ρεκόρ την περίοδο 2023-2024, όταν οι κακαο-καλλιέργειες βρέθηκαν στη δίνη της κλιματικής κρίσης και η παραγωγή υποχώρησε δραματικά.

Ας σημειωθεί ότι τα συμβόλαια κακάο παράδοσης Μαρτίου διαπραγματεύονται σήμερα Δευτέρα (30.3.2026) γύρω στα 3.124 δολάρια ανά τόνο, λίγο χαμηλότερα από χθες, με αύξηση όμως κατά 3,29% τον Μάρτιο.

Η τιμή του κακάο παρά την πρόσφατη αύξηση εξακολουθεί να είναι περίπου 61% χαμηλότερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο. Παρόλαυτά οι τιμές στα σοκολατοειδή συνεχίζουν να αυξάνονται. Ενδεικτικά είναι τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το καλάθι προϊόντων του πληθωρισμού που αναφέρουν ότι η αύξηση σε σοκολάτα και είδη σοκολάτας άγγιξε το 17% τον Φεβρουάριο.

Αυξήσεις καταγράφουν οι εισαγόμενες σοκολάτες αλλά και προϊόντα σοκολάτας που παράγουν οι τοπικές σοκολατοβιομηχανίες. Επιχειρηματίες της τοπικής αγοράς έχουν επισημάνει ότι η αύξηση των τιμών του κακάο που προηγήθηκε, λόγω της μείωσης της παραγωγής από το πλήγμα που δέχθηκαν οι παραγωγοί κακαόδεντρων από την κλιματική αλλαγή, είχε ως αποτέλεσμα ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ισχυρά ελληνικά σήματα όπως ΙΟΝ, Παυλίδης αλλά και Oscar, Astir και ξένες σοκολατοβιομηχανίες Mars, Mondelez, Ferrero ακολούθησαν αυτή την τάση. Έτσι, οι αυξήσεις στο ράφι ξεπέρασαν το 20% πέρυσι και οι ανατιμήσεις συνεχίζονται.

Σήμερα σοκολάτες και προϊόντα σοκολάτας διατίθενται με αυξήσεις που κυμαίνονται από 5% έως 30% ανάλογα με το κανάλι διανομής και το σημείο πώλησης – αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ψιλικατζίδικα, περίπτερα ενώ οι τιμές ανεβαίνουν σε κάποια ζαχαροπλαστεία ανάλογα με τα υλικά και τον σχεδιασμό.

Τα σοκολατένια πασχαλινά αυγά προσφέρονται στη μαζική αγορά σε τιμές που μπορεί να ξεπερνούν και τα 20 ευρώ, τα 150 γραμμάρια, με αυξήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν και το 50%. Υπάρχουν ωστόσο στην αγορά επιλογές και για όλα τα βαλάντια.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κρίση του κακάο εμφανίστηκε το 2023 εξαιτίας σοβαρών ελλείψεων στην προσφορά πρώτης ύλης, κυρίως από τη Δυτική Αφρική. Το έλλειμμα, το μεγαλύτερο των τελευταίων 60 ετών, οδήγησε σε ράλι τιμών που ξεπέρασε το 100% εντός του έτους, επηρεάζοντας άμεσα το κόστος της βιομηχανίας καθώς τα συμβόλαια του κακάο είχαν ξεπεράσει τον Μάρτιο του 2024 τα 10.000 δολάρια ανά τόνο. Έκτοτε η σοκολάτα έγινε «πικρή» αφού οι τιμές σχεδόν διπλασιάστηκαν. Πρόκειται μάλιστα για το προϊόν με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.