Σπίτι μου ΙΙ: 14.100 βρήκαν στέγη με μέσο ύψος δανείου 120,4 χιλ. ευρώ

Πάνω από 14.100 πολίτες βρήκαν στέγη μέσω του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ» που ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το «Σπίτι μου ΙΙ» παρείχε σε υποψήφιους -που αναζήτησαν λύση για στέγη μέσω του προγράμματος- άτοκη δανειακή χρηματοδότηση 50% από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και 50% από πόρους των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων.

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Το 37% των δανείων κατευθύνθηκε εκτός Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, με ισχυρή συμμετοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (1.075 δάνεια), της Θεσσαλίας (1.051) και της Δυτικής Ελλάδας (844).

Τα επίσημα απολογιστικά στοιχεία

Εγκρίθηκαν 15.097 δάνεια, συνολικής αξίας 1,82 δισ. ευρώ (94,5% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος), με μέσο ύψος δανείου 120,4 χιλ. ευρώ

(94,5% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος), με μέσο ύψος δανείου 120,4 χιλ. ευρώ Υπογράφηκαν 14.114 δανειακές συμβάσεις, ύψους 1,54 δισ. ευρώ , δηλαδή το 93,5% των εγκρίσεων μετατράπηκε σε σύμβαση.

, δηλαδή το 93,5% των εγκρίσεων μετατράπηκε σε σύμβαση. Η συνολική δημόσια στήριξη διαμορφώθηκε σε 943,2 εκατ. ευρώ (909,2 εκατ. ευρώ συμμετοχή στα δάνεια και 34,1 εκατ. ευρώ επιδότηση επιτοκίου), κινητοποιώντας αγορές ακινήτων συνολικής αξίας άνω των 2,15 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε δράσεις ύψους 6,5 δις ευρώ ενώ απευθύνθηκε σε νοικοκυριά που είχαν περιορισμένη πρόσβαση στην τραπεζική στεγαστική πίστη. Ενδεικτικά:

2 στους 3 ωφελούμενους (66,6%) έχουν ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ .

. Μόνο 0,58% έχει εισόδημα πάνω από 44.000 ευρώ.

Η μέση ηλικία των ωφελούμενων είναι 38 έτη , με το 41% να είναι ηλικίας έως 36 ετών.

, με το 41% να είναι ηλικίας έως 36 ετών. Το 58,45% είναι έγγαμοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης, ενώ το 7% αφορά μονογονεϊκές οικογένειες -περίπου 1.060 νοικοκυριά.

Περισσότεροι από 1.660 ωφελούμενοι σχετίζονται με οικογένειες με 3 ή περισσότερα τέκνα , τα οποία επωφελήθηκαν από ακόμη μεγαλύτερη μείωση επιτοκίου.

, τα οποία επωφελήθηκαν από ακόμη μεγαλύτερη μείωση επιτοκίου. 108 ωφελούμενοι είναι ΑμεΑ

Σημειώνεται ότι τα εγκεκριμένα δάνεια που δεν είχαν προλάβει να συμβασιοποιηθούν έως το ορόσημο του Ταμείου Ανάκαμψης (2 Ιουνίου 2026), συμβασιοποιήθηκαν έως τις 31 Αυγούστου 2026 με πόρους που διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, διασφαλίζοντας ότι κανένας εγκεκριμένος δικαιούχος δεν έμεινε εκτός προγράμματος για λόγους προθεσμιών.