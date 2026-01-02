Χρηστικά

Στα ίδια επίπεδα τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για τον Ιανουάριο – Δείτε τις τιμές

Σε σταθερά επίπεδα παραμένουν τα πράσινα οικιακά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος από μήνα σε μήνα, παρά το γεγονός ότι η τιμή χονδρικής ανέβηκε ελαφρώς κατά 3,3%.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ / EUROKINISSI

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσαν μέχρι στιγμής οι προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, η εικόνα στην αγορά για τον Ιανουάριο διαμορφώνεται στα ίδια επίπεδα για τα τιμολόγια.

Συγκεκριμένα, οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος στα τιμολόγια διαμορφώνονται ως εξής:

ΔΕΗ: 13,9
Protergia: 15,9
Ήρων: 14,76
ΟΤΕ: 15,84
NRG: 19,90
Φυσικό Αέριο: 20,9
Volton: 20,53
ΖΕΝΙΘ: 25,23

Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι όλες οι τιμές των νέων τιμολογίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ.

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι κατά τη διάρκεια των πρώτων δέκα μηνών του 2025, παρατηρήθηκε σταθερή φυγή των καταναλωτών από τα πράσινα προς τα μπλε (σταθερά) προϊόντα. Παρόλα αυτά, περίπου 3,5 εκατομμύρια παραμένουν στο πράσινο, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.

