Στα ίδια επίπεδα τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος για τον Ιανουάριο – Δείτε τις τιμές

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσαν μέχρι στιγμής οι προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, η εικόνα στην αγορά για τον Ιανουάριο διαμορφώνεται στα ίδια επίπεδα για τα τιμολόγια.

Συγκεκριμένα, οι τιμές ηλεκτρικού ρεύματος στα τιμολόγια διαμορφώνονται ως εξής:

ΔΕΗ: 13,9

Protergia: 15,9

Ήρων: 14,76

ΟΤΕ: 15,84

NRG: 19,90

Φυσικό Αέριο: 20,9

Volton: 20,53

ΖΕΝΙΘ: 25,23

Στα παραπάνω να προσθέσουμε ότι όλες οι τιμές των νέων τιμολογίων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΡΑΑΕΥ.

Να σημειώσουμε, τέλος, ότι κατά τη διάρκεια των πρώτων δέκα μηνών του 2025, παρατηρήθηκε σταθερή φυγή των καταναλωτών από τα πράσινα προς τα μπλε (σταθερά) προϊόντα. Παρόλα αυτά, περίπου 3,5 εκατομμύρια παραμένουν στο πράσινο, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία.