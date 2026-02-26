Στα ύψη οι τιμές πάρκινγκ: Για 1 εκατ. ευρώ πουλήθηκε χώρος 12,5 τ.μ. στην Κηφισιά

Σε είδος πολυτελείας εξελίσσεται η στάθμευση στις μεγάλες πόλεις, με τις τιμές πώλησης θέσεων πάρκινγκ το 2025 να καταγράφουν εντυπωσιακά υψηλά επίπεδα.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται χώρος πάρκινγκ στην Κηφισιά, επιφάνειας μόλις 12,5 τ.μ., το οποίο πουλήθηκε έναντι 1.000.000 ευρώ, δηλαδή 80.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA. Δεύτερη ακολουθεί η Λευκάδα με τιμή πώλησης 495.000 ευρώ δηλαδή 9.383,89 ανά τ.μ. για χώρο 52 τ.μ..

Ακολουθεί πώληση στο Χαλάνδρι (10,35 τ.μ.) έναντι 380.000 ευρώ, με τιμή που ξεπερνά τα 36.700 ευρώ/τ.μ., καθώς και δεύτερη περίπτωση στην Κηφισιά (13,35 τ.μ.) στα 375.000 ευρώ.

Ιδιαίτερα υψηλές τιμές καταγράφηκαν και στην Κέρκυρα, όπου θέση 16,45 τ.μ. πωλήθηκε 425.000 ευρώ (25.835 ευρώ/τ.μ.), στο Μαρούσι με 260.000 ευρώ για 10,8 τ.μ., αλλά και στην Αθήνα – Πατήσια, όπου 13,6 τ.μ. έφτασαν τις 275.000 ευρώ. Στο κέντρο της Αθήνας, θέση 11 τ.μ. πωλήθηκε 197.500 ευρώ.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν την τάση στην αγορά αλλά περισσότερο την έλλειψη αφού το μεγάλο θέμα είναι ότι 7 στους 10 έχουν αυτοκίνητο αλλά μόλις το 13% έχει θέση πάρκινγκ, με αποτέλεσμα η καθημερινή στάθμευση επιβαρύνει σημαντικά τους οδηγούς και να δημιουργείται πρόβλημα σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Αντίθετα, στη Μύκονο καταγράφηκε πώληση μεγάλου χώρου 646,1 τ.μ. έναντι 186.210 ευρώ, με σημαντικά χαμηλότερη τιμή ανά τετραγωνικό.

Όσο αφορά το κέντρο της Αθήνας, και τα πάρκινγκ επί πληρωμή, για όσους εργάζονται εκεί η για όσους πηγαίνουν για δουλειές και υπηρεσίες, στο Κολωνάκι η πρώτη ώρα κυμαίνεται από 12 έως 20 ευρώ, στο Σύνταγμα από 8 έως 15 ευρώ και στην Κηφισιά από 10 έως 15 ευρώ, με επιπλέον χρέωση για κάθε επόμενη ώρα 1 έως 2 ευρώ. Στους Αμπελόκηπους οι τιμές ξεκινούν από 5 ευρώ, στο Παγκράτι από 6 ευρώ και στην Κυψέλη από 8 ευρώ για την πρώτη ώρα.