Στον Εξωδικαστικό χρέη από 5.000 ευρώ: Έως 420 δόσεις και «κούρεμα» για οφειλές σε δημόσιο, τράπεζες και funds

Στην τελική ευθεία για την πλήρη ενεργοποίησή της βρίσκεται η ψηφιακή πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που τίθεται σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 προσφέροντας μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας σε εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες, νοικοκυριά και μικροεπαγγελματίες.

Πρόκειται για δεύτερη ευκαιρία σε περίπου ένα εκατομμύριο οφειλέτες οι οποίοι μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού θα μπορούν να ρυθμίσουν χρέη από 5.000 ευρώ, με ορισμένους να κερδίζουν έως 420 δόσεις και «κούρεμα» χρεών.

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Πλέον, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών δεν είναι ένα εργαλείο που αφορά μόνο μεγάλες επιχειρήσεις ή ιδιώτες με υψηλές οφειλές. Αλλάζει το αυστηρό ελάχιστο όριο χρέους που είχε οριστεί στα 10.000 ευρώ που άφηνε εκτός περιμέτρου προστασίας -από μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστηριασμούς- χιλιάδες οφειλέτες.

Με την εφαρμογή του νέου Νόμου 5313/2026 το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε σε μια δομική αλλαγή, μειώνοντας το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό οφειλής για την υπαγωγή στον μηχανισμό ακριβώς στο μισό: στα 5.000 ευρώ εντάσσοντας στη διαδικασία την μεγάλη κατηγορία οφειλετών με χρέη από 5.000 έως 10.000 ευρώ.

Ποιους αφορά η ρύθμιση

Με πάνω από 64.000 ρυθμίσεις οφειλών, περί τα 20 δισ. ευρώ, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός έχει ήδη κερδίσει το στοίχημα της εμπιστοσύνης των πολιτών ως ένα αντικειμενικό και αξιόπιστο εργαλείο για τη ρύθμιση των οφειλών, όπως αναφέρει σε δήλωσή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

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Με την αναπροσαρμογή του ορίου από τις 10.000 στις 5.000 ευρώ, δίνεται πλέον η δυνατότητα σε περίπου ένα εκατομμύριο οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμείς υποχρεώσεις τους και να διαφυλάξουν τα περιουσιακά τους στοιχεία από αναγκαστικά μέτρα.

Τα πλεονεκτήματα της ένταξης

Η υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό, ακόμη και για το κατώτατο όριο των 5.000 ευρώ, συνοδεύεται από τα ίδια ισχυρά πλεονεκτήματα που ίσχυαν μέχρι τώρα για τους μεγαλύτερους οφειλέτες:

Αναστολή κατασχέσεων : με την οριστική υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα, «παγώνει» αυτόματα κάθε ενέργεια αναγκαστικής είσπραξης ή δέσμευσης από την ΑΑΔΕ ή τους ιδιώτες πιστωτές.

: με την οριστική υποβολή της αίτησης στην πλατφόρμα, «παγώνει» αυτόματα κάθε ενέργεια αναγκαστικής είσπραξης ή δέσμευσης από την ΑΑΔΕ ή τους ιδιώτες πιστωτές. Μεγάλος ορίζοντας αποπληρωμής : το χρέος μπορεί να σπάσει σε έως και 240 δόσεις (20 έτη) για οφειλές προς το Δημόσιο και έως 420 δόσεις (35 έτη) προς τις τράπεζες και τα funds.

«Κούρεμα» οφειλών: εφόσον το επιτρέπουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του οφειλέτη, ο αλγόριθμος μπορεί να προτείνει «κούρεμα» επί των προσαυξήσεων ή και του βασικού κεφαλαίου.

Οι κανόνες και οι «παγίδες»

Η διαδικασία διέπεται από σαφείς κανόνες που απαιτούν προσοχή προκειμένου η αίτηση ρύθμισης να είναι επιτυχής.