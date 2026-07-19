Θερινές εκπτώσεις 2026: Ανοικτά σήμερα τα καταστήματα – Προβληματισμός για την προσέλευση εν μέσω καύσωνα και απεργίας

Πρώτη Κυριακή σήμερα (19.7.2026) των θερινών εκπτώσεων και τα εμπορικά καταστήματα είναι ανοιχτά, με τις εμπορικές επιχειρήσεις να προβληματίζονται για την προσέλευση καταναλωτών εν μέσω καύσωνα.

Σημειώνεται ότι η λειτουργία των καταστημάτων είναι προαιρετική κατά τη συγκεκριμένη ημέρα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ενώ το προτεινόμενο ωράριο για τις θερινές εκπτώσεις είναι από τις 11.00 έως τις 20.00. Ωστόσο, οι ώρες λειτουργίας διαμορφώνονται από τις κατά τόπους εμπορικές ενώσεις και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

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Έτσι, τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα αναμένεται να εξυπηρετήσουν το κοινό έως τις 18.00 ενώ πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα και μεγάλες εμπορικές αλυσίδες αναμένεται να παραμείνουν ανοικτά έως τις 20.00.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς οι πρώτες ημέρες των θερινών εκπτώσεων καταγράφουν διαχρονικά αυξημένη κίνηση στα καταστήματα, ενώ η πρώτη Κυριακή της εκπτωτικής περιόδου αποτελεί για τους επιχειρηματίες μια επιπλέον ευκαιρία προσέλκυσης καταναλωτών.

Επαγγελματίες τονίζουν πάντως ότι η εμπορική κίνηση θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό τόσο από την τουριστική επισκεψιμότητα όσο και από τις καιρικές συνθήκες. Οι υψηλές θερμοκρασίες που προβλέπονται ενδέχεται να περιορίσουν την προσέλευση κατά τις μεσημβρινές ώρες, με την αγορά να εκτιμά ότι μεγαλύτερη κινητικότητα θα καταγραφεί το πρωί και αργά το απόγευμα.

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Οι προσδοκίες για τζίρο 7 δισ. ευρώ

Ο εμπορικός κόσμος προσδοκά ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα δώσει ώθηση στις πωλήσεις τους σε μία περίοδο που θεωρείται καθοριστική για το ταμείο που θα κάνουν στο τέλος της χρονιάς. Οι προσδοκίες πάντως παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες, καθώς η κορύφωση της τουριστικής περιόδου αναμένεται να ενισχύσει την κίνηση στις εμπορικές αγορές της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, αλλά και των δημοφιλών νησιωτικών και ηπειρωτικών προορισμών.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εμπορικού κόσμου, ο συνολικός κύκλος εργασιών των φετινών θερινών εκπτώσεων μπορεί να διαμορφωθεί πάνω από 7 δισ. ευρώ με αύξηση έως 5% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Συστάσεις από την ΕΣΕΕ

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), με αφορμή την εκπτωτική περίοδο, υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις ότι σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά και η προγενέστερη τιμή του προϊόντος, δηλαδή η χαμηλότερη τιμή που εφαρμόστηκε κατά τις 30 ημέρες πριν από την πρώτη εφαρμογή της έκπτωσης.

Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται είτε ως ποσοστό έκπτωσης, είτε ως συγκεκριμένο ποσό, είτε με αναγραφή της νέας και της προγενέστερης τιμής ή της διαγραμμένης παλαιάς τιμής, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας.

Κινητοποίηση από την ΟΙΥΕ

Εντωμεταξύ, για σήμερα Κυριακή, 19 Ιουλίου, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία.

Η ΟΙΥΕ εκφράζει την αντίθεσή της στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές και διεκδικεί, μεταξύ άλλων, τη νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας. Η κινητοποίηση ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία ορισμένων επιχειρήσεων καθώς η απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10.30 π.μ. έξω από τα Notos (Σταδίου και Αιόλου), ενώ το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Πειραιά καλεί σε προσυγκέντρωση στις 9.45 π.μ. στον Ηλεκτρικό.