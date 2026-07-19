Τουρισμός για όλους 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια

Το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 – 2027 επιστρέφει με περισσότερους δικαιούχους, αυξημένη διάρκεια, υψηλότερα εισοδηματικά όρια και οικονομική ενίσχυση που φτάνει έως και τα 600 ευρώ, που στόχο έχει να διευκολύνει περισσότερα νοικοκυριά να πραγματοποιήσουν διακοπές εντός Ελλάδας.

Στόχος του προγράμματος Τουρισμός για Όλους είναι ένας τουρισμός πιο συμπεριληπτικός, πιο βιώσιμος και πιο δίκαιος. Ένας τουρισμός που δημιουργεί αξία για την οικονομία, αλλά και ουσιαστικό όφελος για την κοινωνία. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στον Αύγουστο. Η επιδότηση θα καταβάλλεται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας και θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου.

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Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 2 διακριτές φάσεις. Η 1η φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η 2η φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Σύμφωνα με τον σχετικό σχεδιασμό δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι της 2ης φάσης θα αντληθούν από τους πίνακες μη κληρωθέντων της κλήρωσης της 1ης φάσης, καθώς στόχος είναι η συνεχής ροή του προγράμματος και η κάλυψη της χειμερινής περιόδου τόσο του 2026 όσο και του 2027, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού.

Εισοδηματικά κριτήρια

Στο επίκεντρο του νέου προγράμματος βρίσκεται η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, γι’ αυτό και το υπουργείο Τουρισμού προχώρησε σε αύξηση των εισοδηματικών ορίων. Για τους άγαμους πολίτες χωρίς τέκνα, το όριο εισοδήματος διαμορφώνεται πλέον στις 21.000 ευρώ, αυξημένο από τις 19.000 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως.

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Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο ανεβαίνει στις 33.000 ευρώ από τις 31.000 ευρώ. Για τις οικογένειες με παιδιά, τα εισοδηματικά κριτήρια κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών, με το ανώτατο όριο να αγγίζει ακόμη και τις 58.000 ευρώ.

Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και οι οικογένειες που έχουν προστατευόμενα τέκνα με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας, θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς κανέναν εισοδηματικό περιορισμό.

Πώς θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με βάση τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια του προγράμματος, καθώς και τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

Όσοι επιλεγούν θα δουν το ποσό της επιδότησης να πιστώνεται στην άυλη ψηφιακή κάρτα τους, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για την πληρωμή της διαμονής τους σε τουριστικά καταλύματα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ελλάδα.