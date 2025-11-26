Συλλογικές συμβάσεις: Πώς θα δοθούν περισσότερες και ευκολότερες αυξήσεις στους κλαδικούς μισθούς – Πάνω από τα 850 ευρώ ο πήχης

Παράθυρο για περισσότερες και πιο εύκολες αυξήσεις στους κλαδικούς μισθούς σε επίπεδο πάνω από τα 850 ευρώ μικτά ανοίγει η «κοινωνική συμφωνία» την οποία υπέγραψε σήμερα (26.11.2025) η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως μαζί με τους εκπροσώπους όλων των κοινωνικών εταίρων.

Δύο είναι τα σημαντικότερα στοιχεία της συμφωνίας, η οποία -όπως ανακοινώθηκε από την Νίκη Κεραμέως- θα θεσμοθετηθεί στις αρχές του 2026, με στόχο τη διευκόλυνση υπογραφής κλαδικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες θα προβλέπουν μισθούς πάνω από τον εκάστοτε κατώτατο μισθό.

Το πρώτο σημαντικότερο στοιχείο είναι πως δίδεται η δυνατότητα στην ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, τη ΓΣΕΕ να υπογράψει ή συνυπογράψει κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας.

Το δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο είναι η μείωση του ελάχιστου ποσοστού προκειμένου να καταστεί επεκτάσιμη -υποχρεωτική μία κλαδική συλλογική σύμβαση στις επιχειρήσεις- μη μέλη μίας κλαδικής εργοδοτικής ένωσης στο 40% έναντι 50%.

Μειώνεται το ποσοστό της ρήτρας αντιπροσωπευτικότητας

Ξεκινώντας από το δεύτερο στοιχείο επισημαίνει πως μέχρι τώρα, για να καταστεί υποχρεωτική μία κλαδική σύμβαση εργασίας θα πρέπει να απασχολείται στις επιχειρήσεις – μέλη μίας κλαδικής εργοδοτικής ένωσης τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων του κλάδου.

Το ποσοστό αυτό, λοιπόν, θα πέσει στο 40%, καθιστώντας -σε συνδυασμό με τον περιορισμό των απαραιτήτων στοιχείων που υποχρεούται μία συνδικαλιστική οργάνωση να υποβάλλει στο αντίστοιχο Μητρώο του υπουργείου Εργασίας (χωρίς την οποία δεν μπορεί να υπογραφεί καμία συλλογική σύμβαση)- «τεχνικά» εύκολη την κήρυξη μιας κλαδικής σύμβασης ως υποχρεωτικής και για τις επιχειρήσεις – μη μέλη μίας κλαδικής ένωσης.

Η ΓΣΕΕ σε ρόλο «κλαδικής» εργατικής οργάνωσης

Επιστρέφοντας στο πρώτο σημαντικότερο στοιχείο, επισημαίνει πως με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας μπορεί να υπογραφεί μόνο μεταξύ μίας κλαδικής εργατικής οργάνωσης και της αντίστοιχης κλαδικής εργοδοτικής ένωσης.

Στη νέα συμφωνία Κεραμέως – κοινωνικών εταίρων, προβλέπεται η «αναγνώριση επικουρικής αρμοδιότητας στην τριτοβάθμια οργάνωση των εργαζομένων (ΓΣΕΕ) για σύναψη ή συνυπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης από τα διαπραγματευόμενα μέλη των εργαζομένων».

Αν και δεν είναι σαφές τι εννοεί η συμφωνία, αναφερόμενη σε «διαπραγματευόμενα μέλη των εργαζομένων», είναι ξεκάθαρο πως η ΓΣΕΕ θα μπορεί να υπογράφει (αντί της κλαδικής ή των κλαδικών εργατικών οργανώσεων) μία κλαδική συλλογική σύμβαση με την αντίστοιχη κλαδική εργοδοτική ένωση, σε περίπτωση που αυτό δεν καθίσταται εφικτό να γίνει μεταξύ των κλαδικών εταίρων. Υπενθυμίζεται αντικείμενο κάθε κλαδικής συλλογικής διαπραγμάτευσης είναι ο καθορισμός μισθών σε ένα κλάδο πάνω από τον κατώτατο μισθό.

Καθώς ο σημερινός μικτός κατώτατος μισθός για ανειδίκευτους εργαζόμενους χωρίς προϋπηρεσία ανέρχεται σε 850 ευρώ, μία κλαδική σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί έως τα τέλη Μαρτίου 2026 (δηλαδή πριν τον επανακαθορισμό του κατώτατου) μπορεί να προβλέπει κλαδικό μισθό πάνω από 850 ευρώ.