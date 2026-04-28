Συντάξεις, ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ: Ποιοι «πάνε ταμείο» και ποιοι πρέπει να «τρέξουν» στην τελική ευθεία του Απριλίου

Οι συντάξεις και οι φορολογικές υποχρεώσεις που αφορούν στον ΕΝΦΙΑ και στον ΦΠΑ απαιτούν την μεγαλύτερη προσοχή από πλευράς φορολογουμένων κατά την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου.

Και αυτό διότι ναι μεν οι συνταξιούχοι «πάνε ταμείο», καθώς πληρώνονται οι κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου και από την άλλη είναι η τελευταία ευκαιρία για πληρωμή της δόσης του ΕΝΦΙΑ από τους ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και υποχρεώσεις που αφορούν τον ΦΠΑ από επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Το «ευχάριστο» ραντεβού της τελευταίας εβδομάδας του Απριλίου αφορά τους συνταξιούχους, καθώς στις 27.4.2026 καταβάλλονται 1,121 δισ. ευρώ σε 1.663.804 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Μαΐου. Η πληρωμή αυτή δίνει σημαντική ρευστότητα σε μεγάλο αριθμό νοικοκυριών λίγο πριν κλείσει ο μήνας, σε μια περίοδο που τα έξοδα παραμένουν αυξημένα λόγω της ακρίβειας των καυσίμων, των τροφίμων και των λογαριασμών.

Επιπλέον, στις 30.4.2026 ακολουθούν μικρότερες, αλλά κρίσιμες καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ. Την ίδια ημέρα πληρώνονται 3,05 εκατ. ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για προκαταβολές συντάξεων Μαΐου, ενώ μέσα στο διάστημα 27 – 30 Απριλίου καταβάλλονται και 20 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους μετά την έκδοση αποφάσεων για εφάπαξ.

Η «λυπητερή» για ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ

Την ίδια ώρα, για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων η 30ή Απριλίου είναι ημέρα πληρωμής καθώς λήγει η δεύτερη δόση του ΕΝΦΙΑ 2026, μετά την πρώτη που έπρεπε να εξοφληθεί έως τις 31.3.2026. Ο φετινός φόρος μπορεί να πληρωθεί σε έως 12 μηνιαίες δόσεις, όμως όσοι έχουν επιλέξει την τμηματική εξόφληση πρέπει να συνεχίσουν κανονικά τις πληρωμές στο τέλος κάθε μήνα.

Ο ΕΝΦΙΑ αφορά φέτος 6.171.359 φορολογούμενους, με το συνολικό ποσό που βεβαιώθηκε να φτάνει τα 2,297 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η δεύτερη δόση δεν είναι μια περιορισμένη υποχρέωση, αλλά μία από τις μεγαλύτερες μαζικές φορολογικές πληρωμές του μήνα, ειδικά για νοικοκυριά που έχουν ταυτόχρονα στεγαστικά, ενοίκια, λογαριασμούς και λοιπές φορολογικές εκκρεμότητες.

Το τρίτο κρίσιμο μέτωπο είναι ο ΦΠΑ. Στις 30.4.2026 λήγει η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης ΦΠΑ Μαρτίου από τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές εξ αυτών αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος ενέργειας, μεταφορών και πρώτων υλών, και η αποπληρωμή του ΦΠΑ είναι μια σημαντική απώλεια ρευστότητας.