Συντάξεις: Στη Βουλή η ρύθμιση για τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς από 1η Ιανουαρίου 2026

Τροπολογία κατέθεσε χθες (8.12.2025) το υπουργείο Εργασίας στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τις κοινωφελείς περιουσίες, με την οποία προτείνεται η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις «παλιές» συντάξεις (σ.σ. εκείνες που είχαν αιτηθεί συνταξιούχοι έως 13.05.2016) από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Όπως προβλέπει η σχετική ρύθμιση του υπουργείου Εργασίας, η προσωπική διαφορά καταργείται σταδιακά ως προς τον συμψηφισμό της με τις κάθε φορά χορηγούμενες αυξήσεις των συντάξεων αρχής γενομένης από 1ης Ιανουαρίου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου 2026:

οι συνταξιούχοι των οποίων η προσωπική διαφορά μηδενίζεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025 δικαιούνται όλο το ποσοστό της χορηγούμενης αύξησης για το έτος 2026. για τους συνταξιούχους με διαμορφωθείσα προσωπική διαφορά κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025 μικρότερη σε ποσό του 50% του ποσού της αύξησης της σύνταξης που προκύπτει από την αναπροσαρμογή με βάση τον συντελεστή αύξησης των συντάξεων του έτους 2026, το ποσό της προσωπικής διαφοράς συμψηφίζεται με το ποσό της αύξησης και λαμβάνουν ολόκληρο το εναπομείναν ποσό της αύξησης ανάλογα με το ύψος της προσωπικής διαφοράς, με κατώτερο ποσό αύξησης το 1/2 της συνολικής αύξησης. οι συνταξιούχοι με διαμορφωθείσα προσωπική διαφορά κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025 μεγαλύτερη σε ποσό του 50% της αύξησης της σύνταξης που προκύπτει από την αναπροσαρμογή με βάση το συντελεστή αύξησης των συντάξεων του έτους 2026 λαμβάνουν το ισόποσο του 50% της συνολικής αύξησης. Το υπολειπόμενο ποσό της αύξησης συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027 στο ποσό της σύνταξης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2026, χορηγείται πλήρης αύξηση, η οποία δεν συμψηφίζεται με το εναπομείναν ποσό της προσωπικής διαφοράς.

Τι αναφέρει η αιτιολογική έκθεση

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η προσωπική διαφορά αποτέλεσε ένα αναγκαίο μέσο προστασίας για να μην υπάρξουν μαζικές περικοπές στις συντάξεις μετά το 2016, στην πράξη βέβαια αυτονοήτως οδήγησε σε αρκετές δυσχέρειες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα, στέρησε από τους δικαιούχους πραγματικές αυξήσεις, καθώς σε όσους συνταξιούχους διατηρείται μεγάλη προσωπική διαφορά δεν χορηγούνται αυξήσεις στις κύριες συντάξεις, εξαιτίας της μέχρι τώρα ισχύουσας πρόβλεψης περί συμψηψισμού της προσωπικής διαφοράς με τις εκάστοτε χορηγούμενες αυξήσεις με αποτέλεσμα αυτές να παραμένουν αμετάβλητες.

Εξάλλου, η ύπαρξη δύο παράλληλων τρόπων υπολογισμού (με και χωρίς προσωπική διαφορά) προκαλεί πρόσθετες δυσχέρειες στον προγραμματισμό των δημοσίων δαπανών, ενώ και οι ίδιοι οι συνταξιούχοι δεν δύνανται να υπολογίσουν πότε θα λαμβάνουν τις αυξήσεις που δίδονται στις συντάξεις, γιατί αυτό εξαρτάται από το ύψος της προσωπικής διαφοράς τους και από τις μελλοντικές αποφάσεις για αυξήσεις.