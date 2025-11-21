Χρηστικά

Συνταξιούχοι και ευάλωτοι ηλικιωμένοι: Όλες οι ενισχύσεις του προϋπολογισμού μέσω αυξήσεων στις συντάξεις, προσωπικής διαφοράς και ετήσιου βοηθήματος

Προβλέπεται ότι το 2026 μόνο το 50% της αύξησης των συντάξεων θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά
Ηλικιωμένοι
Πηγή: Eurokinissi
Κώστας Αποστολόπουλος

Στη γραμμή της σύνδεσης των ετήσιων αυξήσεων με τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης και τον πληθωρισμό συνεχίζει ο προϋπολογισμός 2026 σε ό,τι αφορά τους συνταξιούχους, ενώ περιλαμβάνει και πρόσθετα μέτρα στήριξης.

Ήδη καταγράφεται αύξηση συντάξεων με σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, καθώς και ετήσια ενίσχυση 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, η οποία επαναλαμβάνεται κάθε Νοέμβριο και έχει μόνιμο χαρακτήρα.

Το νέο στοιχείο για το 2026 είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζεται η προσωπική διαφορά. Προβλέπεται ότι μόνο το 50% της αύξησης των συντάξεων θα συμψηφιστεί με την προσωπική διαφορά, με σημαντικό δημοσιονομικό κόστος, ενώ από το 2027 ο συμψηφισμός καταργείται πλήρως, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τη δαπάνη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μεγαλύτερο μέρος της ετήσιας αύξησης περνά στην «τσέπη» όσων ακόμη έχουν προσωπική διαφορά.

Επιπλέον, διατηρείται η απαλλαγή από συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη για χαμηλοσυνταξιούχους, καθώς και η ετήσια αναπροσαρμογή των ορίων της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, ώστε να μην απορροφά την αύξηση. Αν συνυπολογιστούν οι αυξήσεις στις κύριες συντάξεις, το μη συμψηφισμένο 50% της αύξησης και το ετήσιο βοήθημα των 250 ευρώ, το άμεσο δημοσιονομικό βάρος για τους συνταξιούχους το 2026 κινείται σε επίπεδα άνω των 400 εκατ. ευρώ.

