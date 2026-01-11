Τα 7 κατεπείγοντα θέματα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων – Ζητούν συνάντηση με Παπασταύρου

Ατζέντα με επτά κρίσιμα θέματα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων έχει καταρτίσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) ενόψει της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μελών της στις 31 Ιανουαρίου ενώ ζητά συνάντηση και με τον Σταύρο Παπασταύρου.

Το αίτημα για άμεση συνάντηση που απέστειλε η ΠΟΜΙΔΑ στον υπουργό ΥΠΕΝ έχει να κάνει με τη λήξη της προθεσμίας (στις 31.1.26) για την σύνταξη ταυτότητας κτιρίου μεγάλου αριθμού ιδιωτικών και δημόσιων κτιρίων συνάθροισης κοινού, εκπαίδευσης, υγείας, και γενικά δημόσιας πρόσβασης και χρήσης. Επίσης στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθεί και το θέμα της τακτοποίησης αυθαιρέτων ενόψει της λήξης της σχετικής προθεσμίας στις 31.3.2026. Εξάλλου χωρίς τακτοποίηση αυθαιρέτων είναι ουσιαστικά αδύνατη η σύνταξη οποιουδήποτε μεταβιβαστικού συμβολαίου πώλησης, δωρεάς, ακόμη και γονικής παροχής ακινήτου στη χώρα μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΠΟΜΙΔΑ αναφέρεται στα εξής κυρίως, κατεπείγοντα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων θέματα:

– Τριετής παράταση της προθεσμίας έκδοσης ταυτότητας των κατηγοριών κτιρίων που λήγει την 31.1.2026.

– Καθιέρωση μόνιμης και απρόθεσμης διαδικασίας τακτοποίησης αυθαιρέτων μετά την 31.3.2026, με συμπερίληψη με αυστηρότερους προϋποθέσεις και ειδικούς κανόνες και των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5, καθώς επίσης και των δασικών αυθαιρέτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Καθορισμός σαφών κανόνων δόμησης στις εντός και εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές της χώρας.

– Επιτάχυνση της διαδικασίας εκδίκασης των ενστάσεων κατά των δασικών χαρτών.

– Ενεργοποίηση του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης.

– Επερχόμενες υποχρεώσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κλάσης.

– Δυνατότητα άμεσης μεταβίβασης ακινήτων με υποχρέωση έκδοσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου από τον αγοραστή και συγκεκριμένες προϋποθέσεις πλήρους διασφάλισης της νομιμότητας.

Σημειώνεται ότι το Σάββατο, 31 Ιανουαρίου στο ΕΒΕΑ, πραγματοποιείται η ετήσια γενική συνέλευση της ΠΟΜΙΔΑ με αντικείμενό της όλα τα τρέχοντα προβλήματα των ιδιοκτητών ακινήτων.