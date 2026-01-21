Τεκμήρια, μειώσεις εισφορών και φόρων σε ενοίκια και επιχειρήσεις – Τι βρίσκεται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου για τη ΔΕΘ 2026

Νέες μειώσεις φόρων και εισφορών βρίσκονται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου, με την προσοχή να στρέφεται στις εξαγγελίες της ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο 2026 και στον σχεδιασμό που θα ενσωματωθεί στον προϋπολογισμό του 2027.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, χθες (20.1.2026) κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου με αντικείμενο το ενοποιημένο σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής, ανέφερε πως το οικονομικό επιτελείο ετοιμάζει νέο πακέτο φοροελαφρύνσεων, παρουσιάζοντας τις «30 βασικές μεταρρυθμίσεις και έργα» που προωθούνται μέσα στο 2026. Στο ίδιο πλαίσιο, προανήγγειλε νέες μειώσεις φόρων, νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, απλοποίηση διαδικασιών μέσω του ΜΙΤΟΣ, επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας και στο Δημόσιο, προώθηση κρίσιμων έργων υποδομών και νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών, με στόχο να εντοπίζονται ευκολότερα πιθανές αθέμιτες πρακτικές στην αγορά. Στα σχέδια της κυβέρνησης βρίσκεται και η παραπέρα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και μέσα στο 2027.

Τα μελλοντικά πλάνα της κυβέρνησης προστίθενται στο γεγονός πως από 01.01.2026 έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή μειώσεις και αναδιατάξεις στη φορολογία που είχαν ψηφιστεί ή ανακοινωθεί από το 2025. Το 2026 ξεκίνησε με νέα κλίμακα που μειώνει κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες τους συντελεστές για εισοδήματα από 10.000 έως 40.000 ευρώ και εισάγει ενδιάμεσο συντελεστή 39% για το τμήμα 40.000 έως 60.000 ευρώ, με τον ανώτατο συντελεστή 44% να παραμένει για ακόμη υψηλότερα εισοδήματα. Παράλληλα, ισχύει ήδη ενδιάμεσος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια στο κλιμάκιο 12.000 έως 24.000 ευρώ. Στη ΔΕΘ του 2026 αναμένεται ένας δεύτερος κύκλος παρεμβάσεων που θα προστεθούν πάνω σε όσα ήδη ισχύουν, με ορίζοντα το 2027.

Τι βρίσκεται στο τραπέζι του οικονομικού επιτελείου

Στο τραπέζι της κυβέρνησης βρίσκεται «για τα καλά» μια νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών, με επίκεντρο τις εργοδοτικές. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, εξετάζεται περικοπή μεταξύ 0,5 και 1 ποσοστιαίας μονάδας, με βασικό χρόνο εφαρμογής την 01.01.2027 ή ακόμη και μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2026. Ως πιθανή πηγή της μείωσης αναφέρεται ο κλάδος ασθένειας, με τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους.

Στις συζητήσεις της οδού Νίκης έχει πέσει και η πρόταση για μείωση της φορολογίας των ενοικίων, με καθαρό ορίζοντα το 2027, σε σύνδεση με την προσπάθεια να δηλωθούν μισθώματα που σήμερα υποεκτιμώνται και να ανοίξουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σχεδιάζεται νέα μείωση των φορολογικών συντελεστών για εισοδήματα από ενοίκια από το 2027, ως μέρος του πακέτου της ΔΕΘ. Στο ίδιο πλαίσιο, συνδέεται το εύρος της ελάφρυνσης με την ενεργοποίηση του Μητρώου Ακινήτων και με τα πρόσθετα έσοδα από την αποκάλυψη μισθωμάτων, ώστε η μείωση να λειτουργήσει ως κίνητρο συμμόρφωσης και να στηρίξει την αύξηση της προσφοράς κατοικιών.

Στην ατζέντα της κυβέρνησης βρίσκονται και τα τεκμήρια διαβίωσης, όπου επανέρχεται το σενάριο για βαθύτερη αναμόρφωση. Επ’ αυτού, το 2026 ήδη φέρνει μειώσεις που θα αποτυπωθούν στα εκκαθαριστικά που εκδίδονται μέσα στο έτος, όμως ως επόμενο βήμα συζητούνται αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού για κατοικίες και Ι.Χ., διόρθωση κανόνων που παράγουν στρεβλώσεις και στόχο να μειωθούν περαιτέρω οι περιπτώσεις φορολόγησης με τεκμαρτό αντί πραγματικού εισοδήματος.

Στα ακίνητα, η συζήτηση ακουμπά και τον ΕΝΦΙΑ, πέρα από τις στοχευμένες μειώσεις που ισχύουν ήδη στο 2026. Στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν παρουσιαστεί, περιλαμβάνονται εκπτώσεις για ιδιοκτήτες σε μικρούς οικισμούς και ειδικές προβλέψεις για παραμεθόριες περιοχές, όπως και κίνητρα που συνδέουν μείωση του φόρου με την ασφάλιση της κατοικίας. Το ανοιχτό ενδεχόμενο που θα κριθεί βαδίζοντας προς τη ΔΕΘ είναι αν θα διευρυνθούν τέτοια κίνητρα, αν θα αυξηθεί ο αριθμός δικαιούχων ή αν θα προχωρήσει νέα παρέμβαση που θα συνδεθεί με τη στεγαστική στόχευση να αυξηθούν τα διαθέσιμα σπίτια για μακροχρόνια μίσθωση.

Σε επίπεδο προτάσεων έχει πέσει στο τραπέζι η γενικότερη κατεύθυνση για ελαφρύνσεις σε άμεσους φόρους με έμφαση στις επιχειρήσεις.

Ποιες άλλες παρεμβάσεις προανήγγειλε ο Κωστής Χατζηδάκης

Στο συνολικό πακέτο του 2026 εντάσσονται ευρύτερες κινήσεις. Όσον αφορά το ΜΙΤΟΣ, ο αντιπρόεδρος έχει περιγράψει στόχο απλούστευσης 4.050 διαδικασιών, ενώ στη χθεσινή παρουσίαση έγινε ειδική μνεία σε 400 διαδικασίες που μπαίνουν σε άμεση φάση εξέτασης και απλοποίησης. Για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, στόχος για το 2026 είναι η πλήρης εφαρμογή στον ιδιωτικό τομέα και η επέκταση και στο Δημόσιο, ως εργαλείο ελέγχου της πραγματικής απασχόλησης και των υπερωριών.

Στην συνέντευξη περιγράφηκε η διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034, επισημαίνοντας ότι η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει για την Ελλάδα 49 δισ. ευρώ για την περίοδο αυτή, πέρα από πρόσθετα εργαλεία που μπορεί να προκύψουν. Στο χρηματοδοτικό μέτωπο, αναφέρθηκε εντονότερη παρουσία της Αναπτυξιακής Τράπεζας για ρευστότητα μικρομεσαίων και νέων επιχειρήσεων, ενώ στο εξαγωγικό σκέλος τέθηκε ως στόχος η αναβάθμιση του Enterprise Greece και μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη χάραξη πολιτικής.

Ιδιαίτερη θέση στην οικονομική ατζέντα του 2026 κρατά και η ενέργεια. Ο Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε κυβερνητικές πρωτοβουλίες για το μοντέλο στήριξης της βιομηχανίας απέναντι στο υψηλό ενεργειακό κόστος, παραπέμποντας παράλληλα στο χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές και στην υλοποίηση ενεργειακών συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί. Έκανε επίσης αναφορά σε εξελίξεις στον τομέα υδρογονανθράκων, με αιχμή τη σύμβαση της Chevron που, όπως ειπώθηκε, βαίνει προς επικύρωση και κινήσεις από την Exxon.