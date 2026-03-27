Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα: Από 1η Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα myCAR για την άρση ακινησίας των οχημάτων

Ψηφιακή άρση ακινησίας του οχήματός τους θα μπορούν να κάνουν χιλιάδες οδηγοί από την Τετάρτη 1η Απριλίου, καταβάλλοντας τα τέλη κυκλοφορίας που αναλογούν για το διάστημα που θα το κυκλοφορήσουν.
Πρόκειται για ένα μέτρο που ενεργοποιείται κάθε χρόνο πριν το Πάσχα και αφορά περισσότερους από 120.000 ιδιοκτήτες που έχουν θέσει τα οχήματά τους σε ακινησία τα τελευταία χρόνια και δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ολόκληρα τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Για έναν μήνα αντιστοιχεί το 1/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για δύο μήνες τα 2/12 και ούτω καθεξής. Κάποιος με ετήσια τέλη 300 ευρώ πληρώνει 25 ευρώ τον μήνα, ενώ για τέσσερις μήνες το κόστος φτάνει τα 100 ευρώ. Αντίστοιχα, για τέλη 500 ευρώ, τρεις μήνες κοστίζουν 125 ευρώ και για 900 ευρώ τέλη, έξι μήνες φτάνουν τα 450 ευρώ.
Ακόμη και στις περιπτώσεις που η άρση αφορά διάστημα μικρότερο του μηνός, καταβάλλεται ποσό ίσο με το 1/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.
Ο ιδιοκτήτης μπαίνει στην ψηφιακή πύλη myAADE > Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR με τους κωδικούς Taxisnet, επιλέγει το όχημα που βρίσκεται σε ακινησία και δηλώνει για πόσους μήνες θέλει να το κυκλοφορήσει. Το σύστημα ελέγχει αυτόματα αν το όχημα είναι ασφαλισμένο και αν υπάρχει ενεργή ασφάλεια, η αίτηση προχωρά. Στη συνέχεια, πληρώνονται τα αναλογικά τέλη και ολοκληρώνεται η άρση ακινησίας.
Με τη λήξη του διαστήματος για το οποίο έχουν πληρωθεί τα τέλη, το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να τεθεί ξανά σε ακινησία. Αν παραμείνει σε κυκλοφορία χωρίς να έχει καλυφθεί το αντίστοιχο ποσό, ενεργοποιούνται αυτόματα πρόστιμα που είναι πολλαπλάσια των τελών.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοχοι ΙΧ και μοτοσικλετών
Ειδικότερα, οι κάτοχοι ΙΧ και μοτοσικλετών οφείλουν να γνωρίζουν ότι:
- Ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος επιβατικού οχήματος ιδιωτικής χρήσης ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης μπορεί από την 1η Απριλίου κάθε έτους να άρει μία φορά την ακινησία του οχήματος εντός του ιδίου έτους, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων (1/12) των ετήσιων τελών, τα οποία αντιστοιχούν στους μήνες άρσης της ακινησίας και υπολείπονται έως τη λήξη του έτους. Η αναλογική καταβολή διενεργείται προηγουμένως της άρσης ακινησίας, ενώ χρονικό διάστημα άρσης μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.
- Μετά την παρέλευση της περιόδου κυκλοφορίας για την οποία έχουν καταβληθεί τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, το όχημα θα τίθεται αυτομάτως σε ακινησία από την ΑΑΔΕ. Η αλλαγή αυτή γίνεται για τη διευκόλυνση των ιδιοκτητών και την αποφυγή επιβολής προστίμων στους ξεχασιάρηδες.
- Οι κληρονόμοι ευθύνονται για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους θανάτου του ιδιοκτήτη, αφαιρουμένου του ήδη καταβληθέντος ποσού, ενώ για το επόμενο έτος οφείλουν και πρόστιμο. Επίσης, οι κληρονόμοι οφείλουν να θέσουν εκ νέου το όχημα σε ακινησία (δηλώνοντας τη διεύθυνση όπου βρίσκεται κ.λπ.). Το διοικητικό πρόστιμο των 10.000 ευρώ δεν επιβάλλεται για το έτος του θανάτου και το επόμενο.
- Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας εντός του έτους, καταβάλλονται αναλογικά τέλη για τους μήνες έως τη λήξη του έτους εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που έπαυσε η αναγκαστική ακινησία. Αν δεν καταβληθούν εμπροθέσμως τα τέλη, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετησίων τελών κυκλοφορίας.
- Αν κατά τη διάρκεια της άρσης ακινησίας με αναλογικά τέλη, το όχημα πουληθεί ή διαγραφεί οριστικά λόγω εξαγωγής, οφείλονται ολόκληρα τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας. Αναλογικά τέλη που έχουν καταβληθεί χωρίς να έχει προχωρήσει η άρση της ακινησίας εντός του ίδιου έτους δεν επιστρέφονται.
- Εάν κάποιος είναι συνιδιοκτήτης οχήματος, δεν μπορεί να κάνει άρση της ψηφιακής ακινησίας χωρίς να ενημερωθούν όλοι οι συνιδιοκτήτες. Οι συνιδιοκτήτες ενημερώνονται μέσω της προσωποποιημένης πληροφόρησης ή με e-mail, εφόσον έχει δηλωθεί, και, εφόσον συμφωνούν, πρέπει να εγκρίνουν το αίτημα.
- Εάν κάποιος έχει καταθέσει τις πινακίδες του οχήματός του στην αρμόδια ΔΟΥ/Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης, δεν μπορεί να κάνει άρση ψηφιακής ακινησίας. Θα πρέπει να απευθυνθεί στη ΔΟΥ, προκειμένου να υποβάλει το σχετικό αίτημα άρσης και να παραλάβει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος, εφόσον έχει πληρώσει τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας και έχει ενεργό ασφαλιστήριο για το όχημα. Ψηφιακή άρση της ακινησίας γίνεται μόνο όταν το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία.