Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα: Από 1η Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα myCAR για την άρση ακινησίας των οχημάτων

Ψηφιακή άρση ακινησίας του οχήματός τους θα μπορούν να κάνουν χιλιάδες οδηγοί από την Τετάρτη 1η Απριλίου, καταβάλλοντας τα τέλη κυκλοφορίας που αναλογούν για το διάστημα που θα το κυκλοφορήσουν.

Πρόκειται για ένα μέτρο που ενεργοποιείται κάθε χρόνο πριν το Πάσχα και αφορά περισσότερους από 120.000 ιδιοκτήτες που έχουν θέσει τα οχήματά τους σε ακινησία τα τελευταία χρόνια και δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν ολόκληρα τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας.

Για έναν μήνα αντιστοιχεί το 1/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για δύο μήνες τα 2/12 και ούτω καθεξής. Κάποιος με ετήσια τέλη 300 ευρώ πληρώνει 25 ευρώ τον μήνα, ενώ για τέσσερις μήνες το κόστος φτάνει τα 100 ευρώ. Αντίστοιχα, για τέλη 500 ευρώ, τρεις μήνες κοστίζουν 125 ευρώ και για 900 ευρώ τέλη, έξι μήνες φτάνουν τα 450 ευρώ.

Ακόμη και στις περιπτώσεις που η άρση αφορά διάστημα μικρότερο του μηνός, καταβάλλεται ποσό ίσο με το 1/12 των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Ο ιδιοκτήτης μπαίνει στην ψηφιακή πύλη myAADE > Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR με τους κωδικούς Taxisnet, επιλέγει το όχημα που βρίσκεται σε ακινησία και δηλώνει για πόσους μήνες θέλει να το κυκλοφορήσει. Το σύστημα ελέγχει αυτόματα αν το όχημα είναι ασφαλισμένο και αν υπάρχει ενεργή ασφάλεια, η αίτηση προχωρά. Στη συνέχεια, πληρώνονται τα αναλογικά τέλη και ολοκληρώνεται η άρση ακινησίας.

Με τη λήξη του διαστήματος για το οποίο έχουν πληρωθεί τα τέλη, το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να τεθεί ξανά σε ακινησία. Αν παραμείνει σε κυκλοφορία χωρίς να έχει καλυφθεί το αντίστοιχο ποσό, ενεργοποιούνται αυτόματα πρόστιμα που είναι πολλαπλάσια των τελών.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοχοι ΙΧ και μοτοσικλετών

Ειδικότερα, οι κάτοχοι ΙΧ και μοτοσικλετών οφείλουν να γνωρίζουν ότι: