Τι αυξήσεις θα πάρουν 5.500 απόστρατοι – Οι αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στις συντάξεις τους

Αυξήσεις κατά περίπου 118 -120 ευρώ θα δουν στις συντάξεις τους 5.500 απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που λαμβάνουν ειδικές συντάξεις των παθόντων εν υπηρεσία, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ), Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό, Θάνο Πετραλιά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, στο ΕΡΤnews Radio, οι αλλαγές αφορούν περίπου 5.500 περιπτώσεις απόστρατων οι οποίοι λαμβάνουν ειδικές συντάξεις και είναι οι λεγόμενοι παθόντες εν υπηρεσία. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι απόστρατοι, οι οποίοι λαμβάνουν πολεμικές συντάξεις, λόγω πολεμικών τραυμάτων ή νοσημάτων ή που έχουν χάσει τη ζωή τους.

Συμπλήρωσε ότι πρόκειται για 5.500 περιπτώσεις και όχι 100.000 ή το σύνολο των αποστράτων, οι οποίες δεν είχαν επανυπολογιστεί τους τελευταίους μήνες προκειμένου να δουν αυξήσεις.

Τόνισε ότι αυτή η ομάδα δικαιούται εκ νέου υπολογισμό των συντάξεων, καθότι για τις συγκεκριμένες συντάξεις ισχύει μέχρι και σήμερα η σύνδεσή τους με τις αυξήσεις που δίνονται στους εν ενεργεία απόστρατους. Έγιναν αυξήσεις από τον Οκτώβριο και μετά, με το νέο μισθολόγιο, και δεν είχε προσαρμοστεί η σύνταξη των 5.500 στα νέα δεδομένα.

«Θα τα πάρουν αναδρομικά από τον Οκτώβριο μαζί και με το τελευταίο τρίμηνο του 2025», συμπλήρωσε.